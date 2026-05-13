Von Ende Januar bis Anfang April war die Alibaba-Aktie um mehr als -30% gefallen. In den letzten Wochen erholte sich der Kurs zusehends, ehe es im Vorfeld der Quartalszahlen wieder zu leichten Abgaben kam. Die Ergebnisse sorgten nun für eine extrem volatile Marktreaktion. Wie sind die Zahlen einzuschätzen und was bedeuten sie für den weiteren Kursverlauf? Cloud und KI wachsen stark - der Gewinn bricht ein Im abgelaufenen Quartal steigerte Alibaba ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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