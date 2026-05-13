Airtags haben ohne Zweifel ihre Daseinsberechtigung. Geht etwas verloren, lässt sich per iPhone einfach wiederfinden. Aber 35 Euro für nur einen Apple-Tracker - das ist happig. Zum Glück gibt es im Discounter eine günstige Alternative für einen Bruchteil. Unser Autor hat sie ausprobiert. Die Airtags sind aus meinem Leben nicht mehr wegzudenken. Apples kleine Tracker stecken seit Jahren in meiner Geldbörse und in meinem Rucksack. Mehr als einmal habe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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