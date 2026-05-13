Die globalen Aktienmärkte eilen von Höchststand zu Höchststand - allen voran der US-Leitindex S&P 500 und die Technologiebörse Nasdaq. Gleichzeitig bleibt die Nachrichtenlage angespannt.Geopolitische Konflikte, hohe Energiepreise und strukturelle Probleme in Europa belasten das Umfeld für Anleger momentan erheblich. Für Chefvolkswirt Folker Hellmeyer von der Netfonds AG ist diese Divergenz jedoch erklärbar. Ein zentraler Faktor sei die Anpassungsfähigkeit der Unternehmen, erklärt Hellmeyer im Gespräch mit wallstreetONLINE. Trotz Dauerkrisen hätten sich die Gewinne robust gezeigt. Zudem wirke Inflation kurzfristig sogar stützend, da viele Konzerne ihre Preise durchsetzen können und so …Den vollständigen Artikel lesen
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