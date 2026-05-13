Ein uneinheitliches Bild an den US-Börsen: Während der Dow Jones Industrial unter Druck geriet, konnten Technologieaktien leicht zulegen. Belastend wirkten vor allem überraschend stark gestiegene Erzeugerpreise in den USA. Gleichzeitig hoffen Anleger bei Tech-Werten auf positive Impulse durch den China-Besuch von US-Präsident Donald Trump.Im frühen Handel verlor der Dow Jones rund 0,5 Prozent auf 49.523 Punkte. Der S&P 500 legte dagegen leicht um 0,1 Prozent auf 7.405 Zähler zu. Der technologielastige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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