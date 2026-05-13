DAX Livetrading: Gap-Up, Nasdaq-Rallye und Short-Setup im Fokus

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Der DAX eröffnet erneut den Handel 9.00 Uhr mit einer Kurslücke und folgt damit erst einmal der Bewegung der US-Börsen am Vorabend. Dort gab es im Handelsverlauf starke Abgaben, die dann aber mit einer V-Erholung sehr massiv aufgeholt wurden. Nicht ganz im Nasdaq und dem S&P500, aber der Dow Jones schaffte es sogar in die Pluszone. Der Verlauf muss zweigeteilt beurteilt werden, denn einerseits ist es sehr stark, vom Tief aus mehrere einhundert Punkte im Nasdaq aufzupholen und diesen Weg auch heute in der Vorbörse weiter zu beschreiten, andererseits waren die zwischenzeitlichen Verluste im Technologiesektor schon sehr erschreckend. Der SOX als Repräsentant des Sektors Halbleiter verlor so stark, wie seit mehreren Jahren nicht mehr aufgezeichnet wurde. Fast schon "normal" nach dem starken Anstieg von vielen Einzelwerten, wie beispielsweise Intel oder Micron Technology in diesem Jahr. Dennoch betrachtet man im Einzelfall und intraday dies mit einer gewissen Alarmbereitschaft. Eine solche Situation kann jederzeit erneut eintreten, insbesondere, da der Nasdaq vorbörslich bereits wieder Kurs auf das Allzeithoch nimmt. Für Dein Risikomanagement kann ich Dir daher nur mitgeben, immer mit Stopps am Markt zu handeln!

Es war die sechste Woche in Folge, in der es beim Nasdaq starke Gewinne gab. Das Momentum ist somit weiter auf der Oberseite zu suchen, auch wenn einzelne Tage hier eine Korrektur aufweisen. Im DAX präsentiert sich das Bild anders, denn der Index musste die Bewegung der Vorwoche von rund 24.000 auf über 25.000 Punkte einmal komplett wieder nach unten durchlaufen. Mit dem Bounce der US-Börsen gestern stehen wir zwar heute über 24.000 Zählern und haben ein Intraday-GAP auf der Unterseite hinterlassen, die Dynamik nach oben scheint aber begrenzt. Dafür sehe ich drei Gründe:

1.) Friedensgespräche im Iran und mit Russland lassen Rüstungswerte, wie Rheinmetall, deutlich an Wert verlieren. Über die Gewichtung im DAX geht dies zu Lasten der Indexentwicklung.

2.) Der DAX ist an sich kein Technologieindex und kann daher mit der Rallye im Nasdaq nicht verglichen werden. Vielmehr mit dem Dow Jones, der aber seit letzter Woche auch eher seitwärts lief.

3.) Die Wachstumsaussichten in Europa, insbesondere in Deutschland, stehen weit hinter den Daten aus den USA. Zudem gibt es politische Unsicherheiten über unsere Bundesregierung, was sich auf die Investitionsbereitschaft aus internationaler Sicht in Richtung DAX-Werte bemerkbar macht.

Diese Faktoren führte ich ausführlich auf. Wir schauten dazu passend auf das Chartbild von SAP, dem Marktschwergewicht, welches sich ab dem Hoch halbierte. Eben auf Rheinmetall und den Star der Technologiebranche aktuell - Infineon.

Mit Blick auf die US-Wirtschaftsdaten vom Vortag und der Vorwoche, welche mit moderaten Inflationsdaten und weiterhin robustem Arbeitsmarkt glänzen konnten, sind die Weichen eher auf eine Dynamik in den USA als in Deutschland gestellt. US-Präsident Trump reist ab heute nach China, wo es dann neue Impulse für die Wirtschaft und den Iran-Konflikt geben könnte. Darauf warten wir ebenso gespannt wie auf die Erzeugerpreise heute 14.30 Uhr.

Für das Livetrading im DAX haben wir uns das Hoch vom Dienstag als Ziel der Aufwärtsbewegung skizziert. Ein kurzes Überschießen und dann der Rücklauf brachte ein Short-Setup hervor, welches wir skizzierten. Wegen der vielen Ausführungen kam es nicht zum Trade, das Ziel ist jedoch angelaufen worden und in der Community kam die Idee sehr gut an, sodass wir den Trade sozusagen gedanklich als Gewinn verbuchen dürfen. Sollte der Nasdaq weiter im Aufwärtstrend des Tages bleiben, könnte der DAX nach dieser Korrektur auch noch einmal Fahrt in Richtung 24.200 Punkte aufnehmen, lautete das Schlusswort im heutigen Webinar.

Der Startpunkt der nächsten Traders Circle Session wird trotz Feiertag am Donnerstag direkt zum DAX-Start stattfinden. Melde Dich gern für den Donnerstag um 08.45 Uhr an, durch die Heiko führen wird.

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Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

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