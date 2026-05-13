NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch etwas nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) fiel um 0,13 Prozent auf 109,89 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen lag bei 4,49 Prozent.

In den USA wachsen die Inflationsgefahren im Zuge der Folgen des Iran-Kriegs. So sind die Erzeugerpreise im April deutlich stärker gestiegen als von Volkswirten erwarten. Die Erzeugerpreise beeinflussen tendenziell die Verbraucherpreise, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. Die Wahrscheinlichkeit für eine Leitzinssenkung in den Vereinigten Staaten in diesem Jahr sinkt angesichts der Folgen des Energiepreisanstiegs.

Die Kursausschläge am Anleihemarkt hielten sich jedoch in Grenzen. Schließlich beruhigte sich die Lage am Ölmarkt etwas. Ein Ende der Schließung der Straße von Hormus ist aber weiterhin nicht in Sicht./jsl/he