Betrieben von Cognite's branchenführender Industrial KI und Datenplattform bietet Cognite Flows die Zuversicht und Skalierbarkeit, die erforderlich sind, um das hervorragende Potenzial von agentischer KI auszuschöpfen.

Cognite, global führend bei Industrial KI, hat heute Cognite Flows vorgestellt, ein neuer Standard für industrielles Arbeiten, der Teams neue Möglichkeiten bei der Bewältigung von Herausforderungen eröffnet, wenn sie mit KI, Apps und Daten interagieren. Cognite Flows ist für die täglichen Workflows von Teams mit Kundenkontakt geschaffen: Es zeigt Daten in Echtzeit von zahlreichen Apps in allen Teilen des Unternehmens auf einem einzigen Bildschirm an, der sich leicht individuell anpassen lässt. Zum ersten Mal passt sich Software in einer industriellen Umgebung dem Menschen an und nicht umgekehrt.

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Introducing Cognite Flows: The First Fully Integrated, AI-Native Industrial Experience that Accelerates Customer Value

Cognite Flows ist die Arbeitsoberfläche der Cognite Plattform. Mit ihr können Teams produktionsbereite Workflows erstellen, skalieren und nutzen und zwar 100x schneller durch adaptive Erlebnisse und industrielle Anwendungen. Da Flows nativ in Cognite's Industrial Knowledge Graph eingebettet ist, bietet es einmalige Genauigkeit und Skalierbarkeit, was sicherstellt, dass Daten und neue Anwendungen bereits in Echtzeit in den operativen Kontext eingebettet sind. Heute nutzen bereits mehr als 30 der Kunden und Partner von Cognite Flows, wie zum Beispiel B. Braun und Idemitsu Kosan sowie die Partner für die Markteinführung Radix, L&T Technology Services und RoviSys.

Ganz neue Arbeitsweise

Da Cognite Flows eine umfassende Darstellung garantiert, entfällt für Operatoren und Ingenieure das übliche Hin- und Herschalten, wenn sie bei kritischen Aufgaben in fragmentierten Systemen nach Daten suchen müssen. Stattdessen entsteht eine nahtlose, intuitive Umgebung, wo Statistiken und agentische, KI-getriebene Empfehlungen genau dann, dort und in einer Art und Weise erscheinen, wie jeder einzelne Arbeiter es braucht. So können Teams "in the flow" bleiben und sich auf das Lösen von Problemen und die Ausführung konzentrieren, ohne wegen Datensuche oder administrativen Zwischenschritten unterbrechen zu müssen.

Für Entwickler ein Fortschritt

Mit Cognite Flows haben haben Entwickler Zugriff auf anerkannte, häufig genutzte auf agentischer KI basierende Coding-Tools und eine KI-native Architektur. So können sie maßgeschneiderte Anwendungen 100x schneller erstellen und bereitstellen als mit traditionellen Methoden. Die Komplexität von Datensilos und die traditionellen Entwicklungskosten werden deutlich verringert. So sind industrielle Anwendungen für die Produktion schneller und preiswerter verfügbar. Nun können maßgeschneiderte Anwendungen in Tagen statt in Monaten im Einsatz sein, nachdem ein Arbeiter oder Experte ein Problem gemeldet hat.

"Da die Welt immer datenbasierter funktioniert, hängt der Erfolg von Organisationen nun davon ab, wie gut sie mithilfe von KI Prozesse automatisieren und optimieren können. Insbesondere Industrieunternehmen haben Probleme, ihre KI-Initiativen zu skalieren, da sie spezielle Funktionen benötigen, die von horizontalen Enterprise-Technologien nicht unbedingt unterstützt werden", sagte Jonathan Lang, Research Director bei IDC. "Cognite Flows baut auf den wichtigsten Funktionen eines Unternehmens auf und hat das Potenzial, einen deutlichen Fortschritt in der Nutzung von KI zu bewirken. Falls diese richtig konfiguriert wurde, können industrielle Prozesse für Nutzer und Entwickler deutlich verbessert werden."

Praxiserprobt

Durch die enge Zusammenarbeit mit zukunftsorientierten Kunden und strategischen Partnern hat Cognite bereits die Fähigkeiten und den geschäftlichen Wert von Cognite Flows an mehreren Fällen in der Praxis erprobt, einschließlich Ursache-Wirkung-Analyse und Nichtkonformitätsberichterstattung. Hier einige Beispiele:

Idemitsu Kosan Co., Ltd., ein japanischer Energiekonzern, der auch in der Chemie- und Materialbranche tätig ist, nutzt Cognite Flows, um wertvolle Erkenntnisse und Fachwissen mithilfe von KI systematisch zu erfassen und zu digitalisieren. Ziel sind die Verringerung von operativen Risiken und die Steigerung der Effizienz. Naruki Akiyama, Advanced System Development Group Leader, System Innovation Technology Office, Technology Engineering Center, Idemitsu, sagte: "Eine der dringendsten Herausforderungen war in unseren Produktionsstätten die effektive Erhebung von Wissen und Erfahrungen, die im Laufe von Jahren entstanden sind, und deren digitale Transformation. Die mit Cognite Flows erstellten Anwendungen gehen weit über eine reine Visualisierung hinaus. Durch die Nutzung von Wissensgraphen hoffen wir diese Tools in proaktive KI-Agenten verwandeln zu können, die komplexe Operationen verwalten können."

B. Braun, ein global agierendes Unternehmen für medizinische Technologie mit Hauptsitz in Deutschland, setzt Cognite Flows ein, um mehr Transparenz und Erkenntnisse über den Zustand von Assets in den Produktionsstätten zu erlangen. "Ein Überblick über den wahren Zustand unserer Operationen ist grundlegend für unsere Digitalstrategie. Cognite Flows hat uns einen umfassenden und kontextbezogenen Einblick in unsere gesamte Datenumgebung ermöglicht", sagte Dr. Michael Kaiser, Operational Technology Leader bei B. Braun. "Dank der Flexibilität und Interoperabilität des Tools konnten wir die UX schnell verbessern. Innerhalb von nur vier Wochen wurden die Visualisierung und die Nutzung der Assetdaten optimiert. Updates erfolgten unmittelbar nach dem Feedback von Nutzern."

Ein global führendes Pharmazieunternehmen nutzt Cognite Flows, um operative Anwendungsfälle zu beschleunigen. So wird die Zeit bis zur Wertschöpfung um das 30-fache beschleunigt. Mit traditionellen Methoden benötigt ein Team mit mehr als 20 Personen ungefähr 3 bis 5 Monate, um einen Prototyp zu erstellen. Mit den automatisierten Workflows von Flows dauert es nur vier Tage. Darüber hinaus konnten die Tests bis zur Marktreife von üblicherweise 6 bis 9 Monate auf nur zwei Monate verringert werden, wodurch "design-by-committee"-Engpässe vermieden werden konnten. Die praxisorientierten Erkenntnisse gelangten sofort in den Besitz der Ingenieure.

Der Partner für die Markteinführung Radix hat Cognite Flows bereits bei einem gemeinsamen Kunden von Cognite eingesetzt. "Die Partnerschaft von Radix und Cognite hat sich immer um die digitale Transformation gedreht. Mit Cognite Flows kann das nun sehr schnell passieren," sagte Natalia Klafke, Executive Vice President of Energy Sustainability bei Radix. "Mit Cognite Flows kann man sich auf das konzentrieren, was man am Besten kann komplexe industrielle Herausforderungen zu meistern und dabei die traditionelle Friktion beim App-Entwicklung aufzuheben. So können wir unseren Kunden schneller als jemals zuvor Mehrwert bieten. Das ist eine Transformation, wie unternehmenskritische industrielle Anwendungen erstellt und aufrechterhalten werden."

"Die Produktion und die Lieferkette mussten sich lange mit fragmentierten Technologien zufrieden geben, die zusammengesetzt wurden, um einen Workflow zu erstellen. Cognite Flows ermöglicht Produzenten unter Anwendung von KI auf Basis von kontextbezogenen Daten durch neue und leistungsstarke Methoden eine deutliche Beschleunigung," sagte Girish Rishi, CEO von Cognite. "Mit modernen KI-Tools lassen sich Anwendungsfälle im gesamten Unternehmen schnell entwickeln. Cognite Flows macht das für die Industrie möglich."

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Über Cognite

Cognite macht KI für die Industrie nutzbar. Führende Unternehmen aus den Branchen Energie, Produktion, Strom und erneuerbare Energien entscheiden sich für Coggnite, um sichere, zuverlässige Daten in Echtzeit zu erhalten, um ihre Asset-lastigen Operationen sicherer, nachhaltiger und profitabler zu machen. Cognite bietet eine nutzerfreundliche, sichere und skalierbare industrielle KI-Plattform. Über diese haben alle Entscheider, vor Ort bis hin zu Remote, Zugriff auf komplexe industrielle Daten in Echtzeit. Dies erleichtert die Zusammenarbeit für eine bessere Zukunft. Besuchen Sie uns unter: www.cognite.com und folgen Sie uns auf LinkedIn.

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