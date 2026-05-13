Die Lira verliert massiv an Boden. Wenn der kontrollierte Kurs zum US-Dollar bricht, drohen Investoren-Panik und ein neuer Inflations-Schock für die Bevölkerung.Die türkische Zentralbank (TCMB) setzt immense Mittel ein, um einen unkontrollierten Absturz der Lira zu verhindern. Bisher verfolgte sie ein System des sogenannten "Managed Float". Der Wechselkurs ist zwar nicht fest fixiert, aber die Notenbank greift aktiv in den Markt ein, um die Abwertung der Lira gegenüber dem US-Dollar glatt und kontrolliert zu halten. Doch dieser Schutzwall bekommt tiefe Risse. Seit Jahresbeginn hat die Zentralbank fast die Hälfte ihrer mühsam aufgebauten Devisenreserven verbraucht. Von 76,6 Milliarden …Den vollständigen Artikel lesen
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