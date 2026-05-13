Franke und Bornberg hat die Ergebnisse des aktuellen Ratings zur gewerblichen Cyberversicherung vorgelegt. 201 Tarife von 27 Versicherern haben die Analysten bewertet. Trotz eines Qualitätssprungs weisen viele Tarife nach wie vor strukturelle Schwächen auf. Erstmals gibt es für ein Angebot die Bestnote. Der Markt für gewerbliche Cyberversicherungen wächst kontinuierlich. Laut einer aktuellen Erhebung der Bafin lag die Beitragseinnahme aus dem selbstabgeschlossenen Geschäft für die befragten Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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