Vaduz (ots) -Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom Dienstag, 12. Mai 2026, den Bericht und Antrag betreffend die Genehmigung eines Ergänzungskredits für den Neubau des Schulzentrums Unterland II in Ruggell (SZU II) verabschiedet. Diese Erhöhung ist eine direkte Folge der zusätzlichen Aufwendungen für die Entsorgung von neophytenbelastetem Aushubmaterial. Der Bau des Schulzentrums selbst verläuft weiterhin planmässig und liegt in Bezug auf Kostenentwicklung, Qualität und Termin auf Kurs.Der Landtag hatte für das Projekt im Juni 2019 einen Verpflichtungskredit von CHF 56.1 Mio. sowie im Mai 2023 einen Ergänzungskredit von CHF 7.75 Mio. genehmigt. Indexiert entspricht dies aktuell einem Gesamtkreditrahmen von rund CHF 74.4 Mio. Für die Bewältigung unvorhersehbarer Entwicklungen während der Planungs- und Bauphase wurde eine Bauherrenreserve von rund CHF 3.3 Mio. vorgesehen, die inzwischen weitgehend beansprucht ist. Per April 2026 verbleibt eine Reserve von rund CHF 0.55 Mio., was lediglich noch rund 0.7% des indexierten Verpflichtungskredits entspricht.Die zusätzlichen Kosten sind im Wesentlichen auf Mehraufwendungen für die Entsorgung von neophytenbelastetem Aushub zurückzuführen. Dafür sind bereits CHF 2.2 Mio. angefallen und weitere CHF 0.4 Mio. werden für noch ausstehende Deponierungen erwartet.Mit der beantragten Aufstockung der Bauherrenreserve schafft die Regierung den notwendigen finanziellen Handlungsspielraum, um auf allfällige projektbedingte Entwicklungen reagieren und den vorgesehenen Bauablauf sicherstellen zu können. Ziel bleibt die termingerechte Fertigstellung des Schulzentrums zum Schuljahr 2027/2028.Die Vorlage soll im Juni 2026 im Landtag behandelt werden.Pressekontakt:Ministerium für Infrastruktur und BildungMichael Ospelt, GeneralsekretärT +423 236 61 94infrastruktur@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100940077