© Foto: UnsplashSteak und Burger werden in den USA immer teurer. Gleichzeitig stellen sich Rancher und republikanische Politiker gegen Trumps Import-Pläne.Während Donald Trump gegen explodierende Rindfleischpreise kämpft, hoffen amerikanische Farmer und Fleischproduzenten wieder stärker auf China. Im Fokus stehen dabei mögliche neue Käufe von US-Sojabohnen durch Peking - aber auch die immer größeren Probleme am amerikanischen Fleischmarkt, die für die Regierung Trump zunehmend politisch heikel werden. China gilt als weltweit größter Sojabohnenimporteur und ist auf Importe angewiesen, um seine Schweine- und Geflügelindustrie zu versorgen. Nach Jahren wachsender Spannungen mit Washington hatte sich Peking …Den vollständigen Artikel lesen
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