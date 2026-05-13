DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
BARCLAYS 26/37 FLR MTN XS3367695155 BAW/UFN
BARCLAYS 26/30 FLR MTN XS3367720797 BAW/UFN
ING BANK 26/33 MTN XS3371718340 BAW/UFN
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
BARCLAYS 26/37 FLR MTN XS3367695155 BAW/UFN
BARCLAYS 26/30 FLR MTN XS3367720797 BAW/UFN
ING BANK 26/33 MTN XS3371718340 BAW/UFN
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