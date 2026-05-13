EQS-Ad-hoc: Oldenburgische Landesbank AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Anleihekündigung
Die Oldenburgische Landesbank AG (OLB) beabsichtigt, ihr Recht auf vorzeitige Rückzahlung der von der Bank im Jahr 2021 begebenen, unbefristeten, nicht kumulativen Additional-Tier-1-Anleihe mit festem, später anzupassendem Zinssatz im Nennwert von 100.000.000 EUR (ISIN DE000A11QJL6) auszuüben.
Die Oldenburgische Landesbank AG hat zuvor die für die vorzeitige Rückzahlung und Tilgung der AT1 erforderliche aufsichtsrechtliche Genehmigung erhalten.
Kontakt:
Britta Silchmüller
Senior Manager Communications
Oldenburgische Landesbank AG
Tel.: +49 441 221 1213
Email: ccir@olb.de
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