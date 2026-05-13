© Foto: wO-GeminiWährend die Welt auf Öl- und Gaspreise starrt, bahnt sich in den USA unbeobachtet eine ganz andere Krise an: Eine Rekord-Dürre vernichtet 98 Prozent der Baumwoll-Ernte.Die USA sind Extrem-Dürren fast schon gewöhnt. Schon in den 1930er Jahren kam es zu der sogenannten "Dust Bowl" und einer menschlichen Katastrophe, die John Steinbeck in seinem Buch "Die Früchte des Zorns" beschrieben hat. Jahrelange Trockenheit und falsche Anbaumethoden hatten dazu geführt, dass der fruchtbare Oberboden im Mittleren Westen buchstäblich weggeweht wurde. In jüngerer Zeit führte eine Dürre-Welle von 2022 zu gewaltigen Ernteausfällen. Der Mississippi führte teilweise so wenig Wasser, dass der Schiffsverkehr zum …Den vollständigen Artikel lesen
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