Neue KI-Agenten, eine geschäftsorientierte Context Engine sowie native Integrationen mit Claude, Slack und weiteren Diensten helfen Produktteams dabei, Systeme schneller zu überwachen, Probleme in Echtzeit zu diagnostizieren und sicher zu handeln

Mixpanel, ein weltweit führender Anbieter von Produktintelligenz und -analysen, hat heute Mixpanel AI vorgestellt ein stets aktives Produktintelligenzsystem, das Teams dabei unterstützt, Produkte schneller und intelligenter auf den Markt zu bringen, indem es aufzeigt, wie Nutzer ihre Produkte verwenden und welche nächsten Schritte zu ergreifen sind.

Im Gegensatz zu abfragebasierten Analyseassistenten überwacht Mixpanel AI Ihr Produkt kontinuierlich und liefert Erkenntnisse und Hinweise auf Probleme, noch bevor Ihre Teams überhaupt daran denken, danach zu fragen. Dabei kombiniert es spezialisierte KI-Agenten, eine geschäftsorientierte Context Engine und native Integrationen mit den Tools, die Ihre Teams bereits nutzen.

Aufbauend auf 17 Jahren Erfahrung im Bereich der Produktanalyse-Infrastruktur und mit dem Vertrauen von mehr als 29.000 Kunden verwandelt Mixpanel AI Produktdaten in proaktive, nachvollziehbare Erkenntnisse, auf deren Grundlage Teams handeln können mit dem geschäftlichen Kontext, der jede Antwort relevant macht, und der verifizierten Datenbasis, die jede Antwort vertrauenswürdig macht.

"Bei Mixpanel entwickeln wir autonome Produktintelligenz sie ist stets aktiv, um mit dem heutigen rasanten Tempo der Produktveröffentlichungen Schritt zu halten, und sie ist intelligent, weil sie den Kontext Ihres Unternehmens versteht, nicht nur Ihre Daten", sagte Anant Gupta, Chief Technology Officer bei Mixpanel. "Das ist es, was Mixpanel AI von einem LLM auf Datenbankbasis unterscheidet. Mixpanel arbeitet seit über einem Jahrzehnt mit Zehntausenden von Produktteams zusammen und verfügt daher über ein tiefgreifendes Verständnis dafür, wie hervorragende Produktanalysen aussehen. Diese Erfahrung haben wir genutzt, um Mixpanel AI speziell für die Produktentscheidung im Zeitalter der KI zu entwickeln."

Produktinformationen in jedem Arbeitsablauf

Mixpanel AI basiert auf drei Säulen: Agenten, die Ihren geschäftlichen Kontext verstehen, Funktionen, die Teams von der Diagnose zum Handeln führen, und flexibler Zugriff über die Tools, die Ihre Teams bereits nutzen.

Agenten, die Ihr Produkt und Ihren geschäftlichen Kontext verstehen

Das Herzstück von Mixpanel AI ist Mixpanel Agent, ein stets verfügbarer persönlicher Produktanalyst, der Ihr Unternehmen und Ihre Ziele versteht. Hinter den Kulissen koordiniert der Mixpanel Agent ein Team spezialisierter Unteragenten, von denen jeder über fundiertes Fachwissen verfügt:

Onboarding Agent: Treibt die Implementierung voran, indem er den Code analysiert und vorschlägt, welche Ereignisse erfasst werden sollen, und die Erfassungsschemata automatisch aktualisiert, sobald Codeänderungen veröffentlicht werden.

Treibt die Implementierung voran, indem er den Code analysiert und vorschlägt, welche Ereignisse erfasst werden sollen, und die Erfassungsschemata automatisch aktualisiert, sobald Codeänderungen veröffentlicht werden. Dashboard Agent: Erstellt auf der Grundlage verifizierter Daten aus Eingaben in natürlicher Sprache gemeinsam nutzbare, präsentationsreife Dashboards mit mehreren Diagrammen.

Erstellt auf der Grundlage verifizierter Daten aus Eingaben in natürlicher Sprache gemeinsam nutzbare, präsentationsreife Dashboards mit mehreren Diagrammen. Experiment Agent: Plant Experimente von Anfang an korrekt Versuchsaufbau, Grundgesamtheiten und Kontrollen und liefert eine sofortige Auswertung der Ergebnisse.

Plant Experimente von Anfang an korrekt Versuchsaufbau, Grundgesamtheiten und Kontrollen und liefert eine sofortige Auswertung der Ergebnisse. Root Cause Analysis Agent: Ermittelt automatisch die verhaltensbezogene Ursache einer Veränderung und gibt eine Empfehlung für das weitere Vorgehen.

Ermittelt automatisch die verhaltensbezogene Ursache einer Veränderung und gibt eine Empfehlung für das weitere Vorgehen. KPI Monitoring Agent: Kontinuierliche Überwachung, Analyse und Empfehlungen.

Eine KI, die Ihr Unternehmen kennt und mit der Zeit immer intelligenter wird

Alle diese Agenten werden von der Context Engine unterstützt einer intelligenten Ebene, die die Geschäftsziele, die Teamstruktur und den Produktkontext jedes Kunden versteht. Während die meisten KI-Tools jede Anfrage als kontextunabhängig behandeln, stellt die Context Engine sicher, dass jede Antwort auf die kundenspezifischen Daten zugeschnitten ist und mit der Zeit immer intelligenter wird, je mehr sie über das Unternehmen lernt.

Der Verified Mode gibt Administratoren die Kontrolle darüber, welche Ereignisse und Eigenschaften die KI abfragen darf. Dadurch wird eine zusätzliche Kontrollinstanz geschaffen, die sicherstellt, dass die Ergebnisse der KI auf Daten basieren, die vom Team genehmigt wurden.

Von "Was passiert" zu "Was kann man dagegen tun?"

Mixpanel AI ermittelt nicht nur, was passiert ist, sondern auch, warum es passiert ist und wie Sie nun vorgehen sollten. Wenn beispielsweise die Konversionsrate eines Anmelde-Trichters über Nacht sinkt, ermittelt der Root Cause Analysis Agent automatisch, welches Nutzersegment davon betroffen ist und welches Verhalten sich geändert hat, und schlägt anschließend ein Experiment vor, um eine mögliche Lösung zu testen und das alles in einem einzigen Arbeitsablauf. Kein Kontextwechsel, keine manuelle Segmentierung, keine statistische Modellierung erforderlich.

Funktioniert dort, wo Ihr Team arbeitet

Mixpanel AI stellt Teams die Leistungsfähigkeit und die Funktionen von Mixpanel direkt in der Umgebung zur Verfügung, in der sie bereits arbeiten:

Innerhalb von Mixpanel: Mixpanel Agent bietet innerhalb von Mixpanel eine dialogorientierte Benutzeroberfläche, über die Sie Fragen stellen, Berichte erstellen und Empfehlungen in einfacher Sprache erhalten können.

Außerhalb von Mixpanel: Mixpanel AI ist das erste Produkt-Intelligence-System, das so konzipiert ist, dass es nahtlos in die KI-Tools integriert werden kann, die Entwickler und Produktmanager bereits nutzen darunter Claude, ChatGPT, Cursor und Slack. Teams können Fragen zum Nutzerverhalten stellen, aktuelle Produktdaten abrufen und auf Empfehlungen reagieren, ohne die Tools verlassen zu müssen, in denen die Entscheidungen bereits getroffen werden.

Erste Kundenreaktionen

"Erste Nutzer haben berichtet, dass der Einstieg in Mixpanel AI einfach ist, und sobald man sich eingearbeitet hat, liefert das Tool nicht nur Zahlen, sondern erklärt auch, was diese bedeuten und warum", sagte Gupta. "Ingenieure, Produktmanager und Analysten erhalten Antworten, für deren Ermittlung sie früher stundenlang recherchieren mussten."

Verfügbarkeit

Mixpanel AI ist allgemein verfügbar und wird bis Juni 2026 schrittweise für alle Mixpanel-Kunden freigeschaltet. Weitere Informationen zu Mixpanel AI finden Sie unter mixpanel.com/ai.

Über Mixpanel

Mixpanel ist die führende Plattform für Produktintelligenz und -analyse, auf die mehr als 29.000 Unternehmen vertrauen, um besser zu verstehen, wie Nutzer die von ihnen entwickelten Produkte verwenden. Durch die Kombination leistungsstarker Analysen mit einer KI, die Ihr Unternehmen kennt, hilft Mixpanel Teams dabei, zu erkennen, was funktioniert, zu diagnostizieren, was nicht funktioniert, und zu entscheiden, was als Nächstes entwickelt werden soll. Erfahren Sie mehr unter mixpanel.com.

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