© Foto: Dall-EDie Ölproduktion der OPEC-Mitglieder ist im April weiter gesunken. Unterdessen ist die Straße von Hormus zu und US-Präsident Trump verhandelt mit China.Seit Beginn des Iran-Krieges Ende Februar ist die Erdölproduktion um mehr als 30 Prozent eingebrochen. Das teilte die Organisation erdölexportierender Länder in seinem jüngsten Monatsbericht am Mittwoch mit. Zudem senkte die OPEC ihre Prognose für das Nachfragewachstum im Jahr 2026 auf rund 1,2 Millionen Barrel pro Tag, nachdem zuvor etwa 1,4 Millionen Barrel pro Tag erwartet worden waren. Die weltweite Nachfrage steht unter Druck, weil die Versorgung aus dem Persischen Golf durch die iranische Blockade der Straße von Hormus faktisch …Den vollständigen Artikel lesen
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