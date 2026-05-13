© Foto: UnsplashDie weltweiten Reserven schmelzen schneller als während früherer Ölkrisen. Analysten warnen bereits vor der größten Unterbrechung der Ölversorgung aller Zeiten.Die globale Ölkrise verschärft sich dramatisch. Während der Krieg im Nahen Osten weiter eskaliert und der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus nahezu zum Erliegen gekommen ist, wächst die Sorge vor einem massiven neuen Preisschock am Energiemarkt. Besonders drastisch fällt eine neue Szenarioanalyse der australischen Regierung aus. Darin wird durchgespielt, wie sich ein längerer Krieg mit weiteren Schäden an Energie- und Exportinfrastruktur im Nahen Osten auswirken könnte. Das Ergebnis: Der Ölpreis könnte zeitweise auf bis zu …Den vollständigen Artikel lesen
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