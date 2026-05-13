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Drei technische Signale deuten gleichzeitig auf einen Bitcoin-Kurs von 85.000 Dollar hin, und das letzte Mal, als alle drei übereinstimmten, folgte eine Rallye von über 20 Prozent. BTC hat den True Market Mean und die Kostenbasis kurzfristiger Halter überschritten, zwei Niveaus, die On-Chain-Analysten als die wichtigsten im Markt betrachten. Die Funding Rates sind von negativ auf neutral gewechselt, was den dauerhaften Short-Druck der letzten Monate beendet. Optionshändler haben Short-Gamma-Positionen um 82.000 Dollar aufgebaut, was bei steigenden Kursen automatisch Kaufdruck erzeugt. Der Fear and Greed Index steht trotzdem bei 47, im neutralen Bereich. Die Bitcoin Kurs Prognose verbessert sich auf technischer Ebene schneller als die Stimmung der Masse. Dieser Artikel analysiert die drei Signale im Detail und stellt eine zentrale Frage. Wo liegt der Einstieg, der von dieser Bitcoin Kurs Prognose am meisten profitiert? Die Antwort könnte viele Anleger überraschen.

Bitcoin Kurs Prognose: Drei Indikatoren weisen gleichzeitig nach oben

Bitcoin hat zwei kritische Kostenbasis-Niveaus überschritten, den True Market Mean und den Durchschnittspreis kurzfristiger Halter, wie CoinDesk berichtet. Wenn BTC über beiden Niveaus handelt, befinden sich die meisten aktiven Investoren im Gewinn, und die Marktstimmung dreht in den bullishen Bereich. Die Analysten von Glassnode betonen, dass ein Verbleib über diesen Niveaus die kürzeste Tiefwertphase in der Bitcoin-Geschichte markieren würde. Das erste Signal bestätigt eine gesunde Marktstruktur, in der Käufer die Kontrolle behalten.

Das zweite Signal kommt aus dem Futures-Markt. Die Funding Rates sind laut Blockchain Reporter von negativ auf neutral gewechselt, was bedeutet, dass die Short-Positionen, die BTC monatelang unter 80.000 Dollar gedrückt haben, geschlossen wurden. Bitfinex-Analysten weisen darauf hin, dass ein Short Squeeze möglich bleibt, wenn BTC weiter steigt und verbliebene Shorts gezwungen werden, ihre Positionen durch Käufe zu schließen. Das Ergebnis wäre eine beschleunigte Aufwärtsbewegung, die über 85.000 Dollar hinausgehen könnte.

Das dritte Signal liefert der Optionsmarkt, wo Händler Short-Gamma-Positionen um 82.000 Dollar halten. Wenn der Kurs steigt, müssen diese Händler zur Absicherung kaufen, was den Anstieg beschleunigt. CoinDCX sieht ein Kursziel von 85.000 Dollar bis Ende Mai, und Standard Chartered hält an 150.000 Dollar für das Gesamtjahr fest. Das Bild ist damit auf allen Zeitebenen bullish.

BTC handelt aktuell bei rund 80.860 Dollar, was einem Abstand von sechs Prozent zum nächsten Kursziel entspricht. Für einen Vermögenswert mit 1,6 Billionen Dollar Marktkapitalisierung ist das solide, doch es steht in keinem Verhältnis zu dem, was ein Presale-Einstieg vor einem Listing bieten kann. Die Spot-Bitcoin-ETFs sammelten im April 2,44 Milliarden Dollar ein, und BlackRocks IBIT hält über 806.700 BTC. Genau dieses Umfeld mit steigender Nachfrage treibt erfahrene Anleger in Positionen mit einem Listing vor der Tür.

Pepeto: Arbeitende Plattform statt leerer Roadmap in einem Presale-Markt voller Versprechen

Die Bitcoin Kurs Prognose zieht Kapital in Richtung Large Caps, aber die größten Renditen dieses Zyklus formen sich an einer ganz anderen Stelle. Während BTC sechs Prozent bis zum nächsten Kursziel braucht, beginnt bei einem Presale das Aufwärtspotenzial am Tag des Exchange-Listings. Genau deshalb wurde Pepeto als Presale-Plattform für Halter entwickelt, die frühe Einstiege vor einem Listing suchen.

Im Kern betreibt das Projekt PepetoSwap für gebührenfreien Handel und eine Cross-Chain-Bridge, die Token zwischen Ethereum, BNB Chain und Solana ohne Kosten transferiert, beides auf einer Plattform vereint, damit jede Transaktion schnell und geschützt abläuft. Beide Werkzeuge funktionieren bereits jetzt.

PepetoSwap wickelt Tauschgeschäfte ab, ohne eine einzige Gebühr zu erheben, und die Bridge überträgt Vermögenswerte zwischen Blockchains in Echtzeit. Die meisten Presale-Token in diesem Stadium haben noch nichts Funktionierendes vorzuweisen. In einem Markt, in dem Kursausschläge jeden bestrafen, der an der Seitenlinie sitzt, gibt Pepeto Haltern echten Schutz durch arbeitende Werkzeuge, die Kapital vor jedem Trade absichern.

Genau dieser Schutz ist der Grund, warum Analysten Pepeto als den Presale mit dem stärksten Potenzial in diesem Zyklus einschätzen. Der gesamte Code wurde vor dem Start des Presales von SolidProof geprüft und verifiziert, was eine Sicherheitsstufe bietet, die in diesem Marktsegment selten ist. Der Presale hat über 9,94 Millionen Dollar eingesammelt, und das erwartete Binance-Listing macht jede Wallet im Presale zu einer Position, die vor dem entscheidenden Ereignis aufgebaut wurde.

Das ist kein Versprechen auf einer Roadmap, sondern eine laufende Plattform vom Mitgründer des originalen Pepe Coins, der Person, deren erstes Projekt Milliarden an Marktkapitalisierung erreichte, ohne ein einziges Produkt. Pepeto hat bereits eine voll funktionsfähige Handelsplattform. Der Einstieg liegt bei 0,0000001870 Dollar, und das Fenster bleibt nur offen, bis das Listing startet.

Fazit

Die Bitcoin Kurs Prognose bestätigt den nächsten Anstieg, doch er allein verändert kein Portfolio grundlegend. Frühe Bitcoin-Halter verwandelten 500-Dollar-Einstiege in generationenübergreifendes Vermögen, und jeder von ihnen sagt heute, er hätte damals mehr kaufen sollen. Pepeto, gegründet vom selben Pepe-Mitgründer und mit einem bevorstehenden Binance-Listing, bietet über die offizielle Pepeto-Website genau diese Art von Einstieg. Über 9,94 Millionen Dollar und ein von SolidProof auditierter Vertrag zeigen, dass informiertes Kapital bereits entschieden hat. Die Wallets, die heute einsteigen, positionieren sich für die Rendite, die das Listing liefert. Dieses Presale-Fenster schließen zu lassen, ohne zu handeln, könnte die teuerste Entscheidung dieses Zyklus werden.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Was zeigt die Bitcoin Kurs Prognose für Mai 2026?

Drei technische Signale deuten auf 85.000 Dollar hin: BTC hat den True Market Mean und die Short-Term-Holder-Kostenbasis überschritten, Funding Rates sind neutral, und Short-Gamma-Positionen bei 82.000 Dollar erzeugen bei steigenden Kursen automatischen Kaufdruck. CoinDCX sieht 85.000 Dollar bis Ende Mai.

Was bietet Pepeto als Presale-Projekt im aktuellen Marktumfeld?

Pepeto betreibt eine arbeitende Handelsplattform mit PepetoSwap für gebührenfreien Handel, einer Cross-Chain-Bridge zwischen Ethereum, BNB Chain und Solana, und einem Risk Scorer, der jeden Vertrag prüft. Der gesamte Code wurde von SolidProof auditiert, und der Presale hat über 9,94 Millionen Dollar eingesammelt. Details finden Anleger auf der offiziellen Pepeto-Website.