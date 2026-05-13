Bitcoin News: Iran-Krise drückt BTC unter 81.000 Dollar, doch drei Signale deuten auf 85.000

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Bitcoin stürzte am Dienstag von 82.400 auf 80.800 Dollar ab, nachdem geopolitische Spannungen im Nahen Osten die Märkte erschütterten. Der 200-Tage-Durchschnitt bei 82.228 Dollar wies den Kurs zum wiederholten Mal ab. Gleichzeitig stehen diese Woche drei Makro-Ereignisse an, die den Kryptomarkt stärker bewegen könnten als alles im vergangenen Monat. Am 14. Mai hört der US-Senatsbankenausschuss Stellungnahmen zum CLARITY Act, dem wichtigsten Krypto-Gesetz im Kongress. Am 15. Mai endet Jerome Powells Amtszeit als Fed-Chef, und Kevin Warsh wird als Nachfolger erwartet. Inflationsdaten aus den USA liefern der neuen Führung Argumente für oder gegen Zinssenkungen. Die Bitcoin News dieser Tage bedeuten Volatilität knapp über der 80.000-Dollar-Marke, während institutionelles Kapital weiter in Rekordtempo in ETFs fließt. Dieser Artikel analysiert die Kräfte hinter den aktuellen Bitcoin News und zeigt, wohin informiertes Kapital gerade wandert. Die Antworten könnten für den weiteren Verlauf des Jahres 2026 entscheidend sein.

Bitcoin News: BTC kämpft am 200-Tage-Durchschnitt, während drei Makro-Termine den Kurs bestimmen

Bitcoin eröffnete am 11. Mai bei 80.670 Dollar und schoss innerhalb einer Stunde auf 82.400 Dollar hoch. Die Bewegung fiel mit der Eröffnung der CME-Bitcoin-Futures und der US-Aktienindizes zusammen. Händler sprechen von einem sogenannten CME-Gap, weil der Preis deutlich höher eröffnete als der Freitagsschluss. Doch der Anstieg hielt nicht, denn der 200-Tage-Durchschnitt bei 82.228 Dollar drückte den Kurs zurück. Am Dienstagmorgen fiel BTC laut CoinDesk auf 80.800 Dollar, ein Minus von rund einem Prozent seit Mitternacht UTC. Diese Bitcoin News bewegten den gesamten Kryptomarkt.

Auslöser war eine Aussage von Präsident Trump, der den Waffenstillstand mit dem Iran als stark gefährdet bezeichnete. Der Ölpreis stieg daraufhin auf 107 Dollar pro Barrel, der US-Dollar-Index legte um 0,4 Prozent zu, und riskante Anlagen gerieten unter Verkaufsdruck. Trotz des Rückgangs hält BTC über der Marke von 76.000 Dollar, die Analyst Tom Lee als Bestätigung des laufenden Bullenmarkts definiert hat. Die Spot-Bitcoin-ETFs sammelten im April 2,44 Milliarden Dollar ein, der stärkste Monatswert seit Oktober 2025. Morgan Stanleys neuer Bitcoin-ETF zog laut CoinMarketCap allein in der ersten Woche 194 Millionen Dollar an.

Die CME startet in dieser Woche Bitcoin-Volatilitäts-Futures als neues Absicherungsinstrument für institutionelle Anleger. CryptoQuants Bull-Bear-Indikator wechselte zum ersten Mal seit 2023 auf grün, was Analysten als frühes Signal für eine Markterholung deuten. Am 14. Mai diskutiert der Senatsbankenausschuss den CLARITY Act, der klare Regeln für digitale Vermögenswerte schaffen soll. Am 15. Mai übernimmt voraussichtlich Kevin Warsh das Amt des Fed-Vorsitzenden.

CPI- und PPI-Daten liefern der neuen Führung direkte Argumente für die geldpolitische Richtung. Der Fear and Greed Index steht bei 47, neutraler Bereich trotz anhaltend starker institutioneller Zuflüsse. Genau diese Bitcoin News schaffen ein Umfeld, in dem viele Anleger nach Einstiegspunkten suchen, deren Potenzial nicht von makroökonomischen Ergebnissen abhängt.

Pepeto: Warum informiertes Kapital gerade in diesen Presale fließt

Die Bitcoin News zeigen einen Markt, der zwischen Rekord-ETF-Zuflüssen und geopolitischem Druck gefangen ist. Genau in dieser Phase fließt Kapital in Presale-Projekte, weil dort der Einstieg feststeht und die Neubewertung am Listing-Tag beginnt.

Pepeto zeigt, warum die am besten informierten Anleger derzeit in Presales investieren. Das Projekt wurde von derselben Person gegründet, die den originalen Pepe Coin entwickelt hat, und diese Geschichte zieht ernsthaftes Kapital von Haltern an, die beobachtet haben, wie Pepe auf eine Marktkapitalisierung von 7 Milliarden Dollar stieg, ohne dass ein einziges Produkt dahinterstand.

Pepeto betreibt eine aktive Handelsplattform, auf der jeder Tausch über PepetoSwap ohne Gebühren abläuft, sodass Käufer beim Wechsel zwischen Token ihr gesamtes Kapital behalten, statt bei jedem Trade einen Anteil zu verlieren. Der Risk Scorer prüft jeden Vertrag vor einem Kauf, was bedeutet, dass Kapital bei jedem Handel durch ein Werkzeug geschützt wird, das Betrug erkennt, bevor Geld die Wallet verlässt.

Die Sicherheit des Presales wird durch SolidProof gewährleistet, die den gesamten Code geprüft und verifiziert haben, bevor der Presale für Investoren geöffnet wurde. Der Einstieg liegt aktuell bei 0,0000001870 Dollar, während das erwartete Binance-Listing näher rückt. BTC bei 80.800 Dollar in eine Verdoppelung zu verwandeln erfordert Jahre und ein perfektes Makro-Umfeld.

Pepeto zum aktuellen Presale-Preis braucht nur einen Bruchteil dessen, was der originale Pepe erreicht hat, damit Halter Renditen sehen, die BTC von diesem Niveau nicht mehr liefern kann. Analysten sehen Pepeto unter den stärksten Presale-Projekten des Jahres. Das Fenster für diesen Einstiegspreis schließt sich dauerhaft, sobald das Listing live geht. Die Wallets, die bereits investiert sind, bauen ihre Positionen weiter aus, während alle anderen nur über die Bitcoin News lesen. Mehr als 9,94 Millionen Dollar sind bereits in den Presale geflossen.

Fazit

Die Bitcoin News dieser Woche entscheiden über den nächsten Kursschub, doch die größten Renditen eines Zyklus sind historisch nie bei Large Caps entstanden. Jeder Mensch, der mit Bitcoin echtes Vermögen aufgebaut hat, traf eine Entscheidung: Er handelte, solange der Einstieg noch offen war. Genau dieser Einstieg ist jetzt auf der offiziellen Pepeto-Website verfügbar, wo über 9,94 Millionen Dollar und ein bevorstehendes Binance-Listing zeigen, dass ernsthafte Anleger bereits entschieden haben. Pepeto, gegründet vom Mitgründer des originalen Pepe Coins, bietet die Art von Gelegenheit, die frühen Vermögensaufbau ermöglicht hat. Dieses Presale-Fenster verstreichen zu lassen, könnte sich als die teuerste Entscheidung des gesamten Zyklus erweisen.

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FAQs

Was sind die wichtigsten Bitcoin News in dieser Woche?

Am 14. Mai diskutiert der US-Senatsbankenausschuss den CLARITY Act, am 15. Mai endet Powells Amtszeit als Fed-Chef, und CPI-Daten erscheinen ebenfalls in dieser Woche. BTC handelt bei rund 80.800 Dollar, nachdem der 200-Tage-Durchschnitt bei 82.228 Dollar den Kurs wiederholt abgewiesen hat.

Wie beeinflusst die aktuelle Bitcoin-Rallye Presales wie Pepeto?

Ein steigender Bitcoin hebt den gesamten Markt, und Presales mit bestätigten Listings profitieren am stärksten, weil das Listing den Preis jedes Tokens neu bewertet. Details zum Einstieg finden Anleger auf der offiziellen Pepeto-Website.