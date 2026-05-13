Angelalign Technology Inc. (6699.HK) ("Angel") (http://www.angelaligner.com) gab heute bekannt, dass es dankbar sei, dass die Kammer Düsseldorf (Deutschland) des Einheitlichen Patentgerichts einen Antrag von Align Technology Inc. (ALGN) zurückgewiesen habe, mit dem Angel aufgefordert worden war, die Nutzung seiner "A7 Premolar Extraction Solution" einzustellen.

Angel bestritt, dass das A7-Protokoll zur Zahnbewegung Patente verletzt, wie von Align Technology Inc. (ALGN) behauptet. Das Gericht wies den Antrag von Align zurück, Angel möge die Nutzung der Funktion vorläufig einstellen eine Entscheidung, die Angel begrüßte.

"Wir respektieren die Entscheidung des Landgerichts Düsseldorf und werden weiterhin darlegen, dass Angel keine gültigen Patente verletzt hat", erklärte Dr. Arno Riße, Angels Rechtsanwalt bei der Anwaltskanzlei Arnold Ruess in Düsseldorf. "Wir sind dankbar, dass das Gericht den Antrag von Align auf einstweilige Maßnahmen abgelehnt hat. Angel nimmt Rechte an geistigem Eigentum ernst und achtet sorgfältig darauf, keine gültigen Patente zu verletzen."

"Wir weisen die Vorwürfe der Rechtsverletzung entschieden zurück und sind von unserer Position voll und ganz überzeugt", fügte Richard Hirschland, Chief Commercial Officer und Senior Vice President von Angel, hinzu. "Wir freuen uns darauf, das Gerichtsverfahren weiterhin zu nutzen, um die Erfolgsgeschichte von Angel zu erzählen und dazu beizutragen, weltweit mehr Kunden für Angel zu gewinnen."

Angel blickt in seiner über 20-jährigen Geschichte auf eine lange Tradition klinisch orientierter Innovationen zurück. Wir sind seit vielen Jahren stolz darauf, im Bereich der transparenten Zahnspangen eine Vorreiterrolle bei Innovationen einzunehmen. Zu unseren innovativen Produkten zählen der preisgekrönte angelButton, der angelHook, das A6-Unterkiefer-Vorschubsystem (das nun sein zehnjähriges Jubiläum feiert), das angel KiD-System und das Intelligent Root System. Das Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, einen fairen und gesunden Wettbewerb auf dem Markt zu fördern, zum Wohle der Ärzte und ihrer Patienten.

Die Produkte von Angel erzielen regelmäßig hohe Zufriedenheitswerte bei Ärzten. Unser flexibles Fertigungssystem wird weithin dafür gelobt, dass es komplexe klinische Konzepte in praktikable Lösungen umsetzt. Diese Innovationen, die von einer Unternehmenskultur getragen werden, deren Schwerpunkt auf dem guten Umgang mit Mitarbeitern und Kunden liegt, haben zu einem beeindruckenden weltweiten Wachstum von Angel geführt, das sich voraussichtlich fortsetzen wird.

Über Angelalign Technology Inc.

Das im Jahr 2003 gegründete Unternehmen Angelalign Technology Inc. (HK:6699) (Angel Aligner) hat weltweit bereits über 2 Millionen Menschen zu einem strahlenden Lächeln verholfen und bietet digitale, technologiebasierte Produkte und Dienstleistungen im Bereich der transparenten Zahnspangen an, um den Bedürfnissen von Zahnärzten und Patienten weltweit gerecht zu werden. Als weltweit zweitgrößter Anbieter von Alignern spiegelt das innovative Portfolio des Unternehmens darunter das KiD-Aligner-System, angelButton, A6 Mandibular Advancement, angelHook und die digitale Planungsplattform iOrtho mehr als 23 Jahre klinischer Innovation wider und steht für die Mission, Kieferorthopäden und ihren Patienten "Komplexität mit Zuversicht" zu bieten. Angelalign, das 2021 an der Hongkonger Börse notiert wurde, startete 2023 seine globale Expansionsstrategie; seine Produkte und Dienstleistungen sind mittlerweile in über 60 Ländern und Regionen verfügbar. Angel Aligner ist vor drei Jahren auf den nordamerikanischen Markt getreten und expandiert rasch, unter anderem mit einer neuen, rund 52.000 Quadratfuß großen Produktionsstätte in den USA. Erfahren Sie mehr unter www.angelaligner.com

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