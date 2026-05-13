Durch die geplante Akquisition würde Boomi die Funktionen des KI-Gateways ausweiten, sodass Unternehmen hohe Traffic-Volumina für produktionsbereite KI bewältigen könnten.

Boomi, das Unternehmen für KI-Datenaktivierung, hat heute eine Absichtsvereinbarung über die Akquisition von Lunar.dev unterzeichnet, ein Innovator für KI und MCP Gateway. Durch die Akquisition würden die Boomi Enterprise Plattform und Boomi Connect mit fortschrittlichen Funktionen für die Verwaltung und Skalierung von KI in Unternehmenssystemen ausgestattet.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260513570242/de/

Boomi Announces Intent to Acquire Lunar.dev to Deliver Governed Agent Connectivity Across the Enterprise

Da Organisationen nun von KI-Experimenten zur Produktion übergehen, wird entscheidend, wie Agenten und KI-Anwendungen mit LLMs interagieren. Lunar.dev ermöglicht dies mit einem KI-Gateway, der auf der Grundlage von Richtlinien eine genaue Kontrolle über KI-Interaktionen bietet, mit der Sichtbarkeit, Sicherheit und Leistung, die für Enterprise-Umgebungen notwendig sind. Dank dieser Funktionen können Organisationen ohne Bedenken vom Pilottest zur Produktion übergehen, da die KI zuverlässig, sicher und innerhalb der definierten Regeln arbeitet.

"Wir bei Boomi beobachten einen Übergang von KI-Experimenten zur Bereitstellung in der realen Welt", sagte Steve Lucas, Chairman und CEO von Boomi. "Wir möchten Lunar.dev aus einem Grund erwerben: Wir möchten unseren Kunden die vollständige Kontrolle über jede Interaktion zwischen KI, Daten und Anwendungen geben. Das schafft Vertrauen als Voraussetzung für die Skalierung von KI."

Stärkung von KI-Governance und Kontrolle

Mit Lunar.dev wird Boomi eine zentralisierte oder dezentralisierte Kontrolle für die Verwaltung von KI-Interaktionen im Unternehmen einführen. So können Organisationen:

Präzise Richtlinien und Governance für jede KI-Interaktion erzwingen

KI-Zugriff auf Unternehmensdaten und -systeme sicherstellen und genau kontrollieren

KI-Aktivitäten, einschließlich Prompts, Antworten und Downstream-Aktionen komplett einsehen

KI in großem Umfang einsetzen mit leistungsstarkem Routing und Ausführung

Flexibel bereitstellen mit kompletter Kontrolle der Mandanten vor Ort, in der privaten Cloud und in eigenen Umgebungen

Erweiterung von Boomi Connect durch verwaltete Konnektivität von Agenten

Lunar.dev soll eine wichtige Komponente von Boomi Connect werden. So kann Boomi besser sichere, verwaltete Konnektivität zwischen KI-Tools (z.B. Claude, Copilot, Gemini) und Enterprise-Anwendungen durch 1000+ verwaltete MCP-fähige Tools bieten. Mit Lunar.dev wird Boomi einen MCP-Gateway bereitstellen mit folgenden zusätzlichen Funktionen:

Kostenmanagement und Überwachung

Skalierbare KI-Konnektivität in hybriden und Multi-Cloud-Umgebungen

Mit dem Boomi MCP Registry können Organisationen in Umgebungen von Boomi und Drittparteien KI-Dienste über einen zentralisierten Katalog entdecken, kontrollieren und verwalten.

Durch diese Funktionen wird Boomi Connect zu einer Grundlage für verwaltete Konnektivität von Agenten sodass Unternehmen KI sicher in der gesamten Organisation bereitstellen können.

Unterstützung der nächsten Phase von agentischer KI

Dieser Schritt spiegelt Boomi's Vision für das agentische Unternehmen wider: weg von fragmentierten Tools hin zu einer einzigen Plattform für Konnektivität, Automation und Governance.

"Wir helfen Kunden, KI in eine zuverlässige, operative Funktion zu verwandeln", fügte Lucas hinzu. "Mit Governance bei jedem Schritt kommen Unternehmen schneller voran und behalten dabei die Kontrolle."

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Über Boomi

Boomi, das Datenaktivierungsunternehmen für KI, unterstützt das agentebasierte Unternehmen, indem es Daten im gesamten Unternehmen zum Leben erweckt. Die Boomi Enterprise Platform ist die aktive Datengrundlage, die die für die agentenbasierte Transformation notwendige agentenbasierte Infrastruktur bereitstellt. Durch die Vereinheitlichung von Agentendesign und Governance, API- und MCP-Management, Integration und Automatisierung sowie Datenmanagement auf einer einzigen Plattform versetzt Boomi Unternehmen in die Lage, die Möglichkeiten, die KI eröffnet, mit sicherer, skalierbarer Konnektivität zu nutzen. Boomi genießt das Vertrauen von über 30.000 Kunden, wird von einem aus über 800 Partnern bestehenden Netzwerk unterstützt und hilft Unternehmen jeder Größe dabei, Agilität, Effizienz und Innovation in großem Maßstab zu erreichen. Erfahren Sie mehr unter boomi.com.

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