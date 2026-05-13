XRP Preisprognose: 5 Dollar möglich, aber ein Presale bietet die größere Mathematik

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Die XRP Preisprognose für 2026 wird so konkret wie nie zuvor, weil regulatorische Klarheit, institutionelle Zuflüsse und technische Ausbruchssignale gleichzeitig eintreffen. XRP notiert aktuell bei 1,46 Dollar, und der CLARITY Act steht am 14. Mai zur Abstimmung im Senatsbankenausschuss. Falls das Gesetz passiert, sehen Analysten Kursziele von 3 bis 5 Dollar bis Jahresende. Spot-XRP-ETFs haben am Montag Nettozuflüsse von 25,8 Millionen Dollar angezogen, den stärksten Tageswert seit Januar. Ripple hat parallel eine 200-Millionen-Dollar-Kreditlinie von Neuberger abgeschlossen, um die institutionelle Plattform Ripple Prime auszubauen. Doch selbst ein Anstieg auf 5 Dollar wäre von 1,46 Dollar aus nur ein 3,4-facher Gewinn, der für große Positionen bedeutsam ist, aber kleinere Wallets kaum verändert. Deshalb verfolgen Anleger neben der XRP Preisprognose auch ein Presale-Projekt, das von einem völlig anderen Ausgangspunkt startet. Dieser Artikel analysiert die Kursentwicklung im Detail und zeigt, warum ein laufender Presale eine andere Rechnung bietet. Die Entscheidung am Donnerstag könnte über die Richtung des gesamten Marktes bestimmen.

XRP Preisprognose: Von 1,46 Dollar auf 5 Dollar, wenn der CLARITY Act durchkommt

Die XRP Preisprognose hängt in dieser Woche fast vollständig von einer einzigen Abstimmung ab. Der CLARITY Act steht am 14. Mai um 10:30 Uhr im Senatsbankenausschuss zur Abstimmung, wie laut CoinDesk berichtet wurde. Ein positives Ergebnis würde XRP dauerhaft als Handelsware im Bundesgesetz festschreiben und die regulatorische Unsicherheit beenden, die seit der SEC-Klage gegen Ripple im Jahr 2020 über dem Token liegt.

Polymarket beziffert die Wahrscheinlichkeit einer Verabschiedung in 2026 auf 62 Prozent, nachdem die Quote am Wochenende von 90 Prozent fiel, als Bankenverbände den Stablecoin-Kompromiss ablehnten. Sollte die Abstimmung vor der Kongresspause am 21. Mai nicht stattfinden, könnte das Gesetz laut Senatorin Lummis bis 2030 verschoben werden.

XRP notiert bei 1,46 Dollar und zeigt auf dem Tageschart ein konvergierendes Dreiecksmuster, das laut CoinGabbar auf eine größere Bewegung hindeutet. Analyst Ali Charts hat ein Setup identifiziert, bei dem ein bestätigter Tagesschluss über 1,45 Dollar den Weg Richtung 1,80 Dollar öffnen könnte. Der 20-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,41 Dollar unter dem aktuellen Kurs, was ein bullisches Signal darstellt, während der 200-Tage-Durchschnitt bei 1,72 Dollar den nächsten großen Widerstand bildet.

Die XRP Preisprognose für Mai liegt bei 1,55 Dollar mit einer Spanne von 1,35 bis 1,60 Dollar. Falls der CLARITY Act den Senat komplett passiert, reichen die Jahresziele von 3 bis 5 Dollar, und Langzeitprognosen für 2030 sehen bis zu 5,80 Dollar. Standard Chartered prognostiziert kumulative ETF-Zuflüsse von vier bis acht Milliarden Dollar bei Verabschiedung des Gesetzes.

Doch selbst ein Anstieg auf 5 Dollar von 1,46 Dollar ist ein 3,4-facher Gewinn, der für Millionenportfolios sinnvoll ist, aber für kleinere Positionen keinen lebensverändernden Unterschied macht. Genau diese Mathematik treibt Anleger dazu, neben der XRP Preisprognose nach Presale-Einstiegen zu suchen, die eine andere Hebelwirkung bieten.

Pepeto: Gebührenfreier Marktplatz mit 9,94 Millionen Dollar Presale-Kapital vor dem Binance-Listing

Die XRP Preisprognose zeigt einen möglichen Weg von 1,46 Dollar auf 5 Dollar, doch selbst dieser Anstieg wäre für die meisten Wallets ein überschaubarer Multiplikator. Deshalb richtet sich die Aufmerksamkeit gleichzeitig auf ein Presale-Projekt, das von einem völlig anderen Startpunkt aus arbeitet.

Während zahlreiche Token in diesem Zyklus in den Meme-Sektor eintraten, ist ein Projekt mit funktionierender Infrastruktur und Kapital aufgetaucht, das auch in der schwierigsten Phase des Zyklus weiterwuchs. Pepeto hat über den Presale mehr als 9,94 Millionen Dollar gesammelt, und diese Mittel kamen von Wallets, die sich in einer Phase der Angst bewegten, als der Großteil des Marktes stillstand.

Das volle Engagement der Anleger erklärt sich dadurch, dass der Pepe-Mitgründer einen Marktplatz mit Werkzeugen entworfen hat, die über die reine Meme-Erzählung hinaus echten Wert schaffen. PepetoSwap funktioniert als gebührenfreier Marktplatz, der Trades ohne die Spreads abwickelt, die auf großen Plattformen die Rendite schmälern.

Der Risiko-Scorer prüft die Gesundheit eines Tokens vor dem Kauf, damit Inhaber ihre Positionen mit Daten statt mit Vermutungen eingehen. Diese beiden Werkzeuge bilden einen funktionierenden Kern, den die meisten Presale-Token vor dem Listing-Tag nie aufbauen, und sie sind bereits aktiv.

PepetoSwap und der Risiko-Scorer arbeiten auf einer Plattform zusammen, sodass Handel und Bewertung in einem einzigen Schritt stattfinden. Der Presale-Preis liegt bei 0,0000001870 Dollar, und das ist der Einstiegspunkt, bevor das heranrückende Binance-Listing für künftige Käufer alles verändert.

Jede Stunde, die vergeht, bringt das Listing näher und macht das Presale-Fenster kleiner. Die Wallets, die jetzt über die offizielle Pepeto-Website handeln, sichern sich Positionen, die frühe Anleger im Nachhinein gerne früher eingenommen hätten. SolidProof hat den gesamten Smart Contract geprüft und verifiziert, bevor der Presale eröffnet wurde, was dieses Projekt von Presales unterscheidet, die auf eine unabhängige Prüfung vollständig verzichten. Nach dem Ende des Presales führt das erwartete Binance-Listing den Token in den offenen Handel.

Fazit

Die XRP Preisprognose trägt echtes Gewicht mit institutioneller Abwicklung auf dem Ledger und dem CLARITY Act wenige Tage vor der Abstimmung. Pepeto füllt sich mit jeder Presale-Phase schneller, und dieses Tempo an Kapital, das in einer Phase der Vorsicht eintrifft, ist das klarste Signal, dass die Wallets im Inneren ihre Rechnung bereits gemacht haben. Kursziele wie 5 Dollar für XRP bieten eine 3,4-fache Bewegung über Monate, während ein Presale-Einstieg bei einem Bruchteil eines Cents ein Renditepotenzial eröffnet, das weit über das hinausgeht, was ein etablierter Token von einer Milliarden-Dollar-Basis liefern kann. Sobald das erwartete Binance-Listing den Handel eröffnet, wird der Presale-Preis von heute zum Einstieg, den alle anderen verpasst haben. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den aktuellen Presale-Status und alle weiteren Details.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die XRP Preisprognose für 2026?

Die XRP Preisprognose liegt für Mai bei 1,55 Dollar mit einer Spanne von 1,35 bis 1,60 Dollar. Falls der CLARITY Act den Senat passiert, sehen Analysten Jahresziele von 3 bis 5 Dollar. Ein bestätigter Tagesschluss über 1,45 Dollar könnte kurzfristig den Weg Richtung 1,80 Dollar öffnen.

Warum wird Pepeto neben der XRP Preisprognose verfolgt?

Pepeto hat 9,94 Millionen Dollar im Presale gesammelt und bietet einen gebührenfreien Marktplatz mit Risiko-Scorer von einem Pepe-Mitgründer. Das erwartete Binance-Listing gibt frühen Inhabern einen klaren Weg. Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Pepeto-Website.