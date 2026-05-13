Nun ist es fix: Kevin Warsh wird neuer Chef der US-Notenbank Federal Reserve. Der Kandidat von US-Präsident Donald Trump erhielt im Senat die notwendige Mehrheit und wurde mit 54 zu 45 Stimmen bestätigt. Laut Bloomberg fiel die Zustimmung so knapp aus wie noch nie bei der Ernennung eines Fed-Vorsitzenden.Bereits Ende April hatte der Bankenausschuss des Senats Warsh grünes Licht erteilt. Dabei votierten sämtliche republikanischen Mitglieder für den früheren Fed-Gouverneur, während alle demokratischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär