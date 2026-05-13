NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem Rücksetzer am Vortag haben US-Technologie-Werte zur Wochenmitte ihre Rekordjagd wieder aufgenommen. Anleger erhofften sich positive Impulse von dem Staatsbesuch des US-Präsidenten Donald Trump in China. Donald Trump ist mittlerweile in Peking angekommen. Zudem sorgte der wieder leicht gesunkene Ölpreis für gute Stimmung, auch wenn er immer noch deutlich über der viel beachteten Marke von 100 US-Dollar je Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent notierte.

Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es am Mittwoch um 1,04 Prozent auf 29.366,94 Punkte nach oben. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,58 Prozent auf 7.444,25 Zähler. Auch er hatte im Handelsverlauf einen Höchststand erreicht.

Der Dow Jones Industrial hingegen gab um 0,14 Prozent auf 49.693,20 Punkte nach. Der nicht von Tech-Aktien dominierte Leitindex litt unter Inflationssorgen, denn die Erzeugerpreise waren überraschend stark gestiegen./la/he

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