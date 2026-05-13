Orchestrierfähigkeiten für vereinfachte Abläufe und fortschrittliche Agentenkonnektivität sowie eine verbesserte Kontextebene für Datenaktivierung und Skalierung von KI

Boomi, das Unternehmen für Datenaktivierung für KI, kündigte heute auf der Boomi World 2026 eine bedeutende Ausweitung der Boomi Enterprise Plattform an und stellte neue Fähigkeiten bei orchestrierten Agentenabläufen, Agenten-Engineering, verwalteter Agentenkonnektivität, verankertem Agentenkontext und lokalisierter Agenteninfrastruktur vor. Zusammen sollen diese Innovationen das "agentische Unternehmen" unterstützen wo Agenten und Menschen zusammenarbeiten, um Maßnahmen voranzutreiben und KI in großem Umfang zu operationalisieren.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260513863103/de/

Boomi Unveils Innovations That Power the Agentic Enterprise

Das Unternehmen hat einen entscheidenden Moment erreicht, wo KI zur Hauptschnittstelle für die Arbeit wird und MCP als neuer Maßstab auftritt. Auch wenn die Verschiebung zu einem "kopflosen agentischen Unternehmen" unvermeidlich ist, kollidiert diese Vision mit rasant steigenden Cloud-Kosten und eingeschlossenen Daten. Für viele Beteiligten rückt die Schichtung von Agenten auf ein fragmentiertes Umfeld nur die Governance-Lücken und betrieblichen Risiken stärker ins Blickfeld. Boomi bewältigt diese Herausforderungen mit einer aktiven Datengrundlage, die alle Ebenen des Geschäfts miteinander verbindet, verwaltet und orchestriert. Durch die Zusammenführung von IT, Entwicklern, Wissensarbeitern und KI-Agenten stellt Boomi die sichere und zuverlässige Grundlage bereit, die für den Betrieb in allen Geschäftsfeldern erforderlich ist.

"Bei jeder Unternehmenstransformation gibt es einen Plattformmoment. Für Agenten-KI ist dieser Moment jetzt gekommen", erklärte Ed Macosky, Chief Product and Technology Officer bei Boomi. "Die Kunden brauchen nicht noch mehr zusammenhanglose Tools, sondern eine aktive Datengrundlage, die Daten miteinander verbindet, Arbeitsabläufe orchestriert und KI für Menschen und Agenten regelt. Mit diesen neuen Innovationen erweitern wir die Boomi Enterprise Plattform, um die Grundlage zu verwirklichen."

Von der Fragmentierung zum Flow: Eine Plattform für Agentenausführung

Während Unternehmen KI vermehrt einsetzen, stehen viele vor Herausforderungen bei der Skalierung über die ersten Nutzungsfälle hinaus, und zwar durch fragmentierte Systeme und eine fehlende betriebliche Infrastruktur. Um dieses Problem zu lösen, hat Boomi neue Fähigkeiten in fünf Kernbereichen eingeführt:

Geregelte Agentenkonnektivität

Boomi Connect bietet sichere, geregelte Konnektivität zwischen KI-Tools (z. B. Claude, Copilot, Gemini) und hausinternen Anwendungen über mehr als 1000 gemanagte, MCP-fähige Tools. Boomi AI Gateway ermöglicht eingebaute Regeldurchsetzung, Kostenkontrolle und Beobachtbarkeit.

bietet sichere, geregelte Konnektivität zwischen KI-Tools (z. B. Claude, Copilot, Gemini) und hausinternen Anwendungen über mehr als 1000 gemanagte, MCP-fähige Tools. Boomi AI Gateway ermöglicht eingebaute Regeldurchsetzung, Kostenkontrolle und Beobachtbarkeit. MCP Registry skaliert KI mit Kontrolle über einen zentralisierten Katalog, um MCP-Server über Boomi und fremde Register zu entdecken, zu verwalten und zu managen.

Orchestrierte Agenten-Workflows

Boomi Orchestrate ist Kunden behilflich, Geschäftsideen schneller in firmenweit geeignete Agenten-Workflows umzusetzen. Business- und IT-Teams werden befähigt, Agenten, APIs, Integrationen, Event-Streams und Datenmodelle in einem universellen Orchestriererlebnis mit natürlicher Sprache zu kombinieren.

ist Kunden behilflich, Geschäftsideen schneller in firmenweit geeignete Agenten-Workflows umzusetzen. Business- und IT-Teams werden befähigt, Agenten, APIs, Integrationen, Event-Streams und Datenmodelle in einem universellen Orchestriererlebnis mit natürlicher Sprache zu kombinieren. Agent SIM (Labs Innovation Preview) ermöglicht die Simulierung und Validierung des Agentenverhaltens vor dem Einsatz, was das Vertrauen steigert und die betrieblichen Risiken senkt.

Agentengestütztes Engineering

Boomi Companion beschleunigt die technische Bearbeitung auf der Boomi-Plattform. Entwickler können nun die Integrationen über natürliche Sprache und unter Einsatz ihrer bevorzugten KI-Tools gestalten, bauen, testen, umsetzen und diagnostizieren.

beschleunigt die technische Bearbeitung auf der Boomi-Plattform. Entwickler können nun die Integrationen über natürliche Sprache und unter Einsatz ihrer bevorzugten KI-Tools gestalten, bauen, testen, umsetzen und diagnostizieren. Embedding Agentstudio Agents aktiviert Agenten, wo das Team mit neuen APIs und Embedding-Fähigkeiten arbeitet. Entwickler können Boomi-Agenten von jeder Architektur oder Pipeline aus abrufen, während nicht-technische Nutzer sie gefahrlos innerhalb von Nutzer-Apps, Portalen und digitalen Erlebnissen hervorholen können.

Verankerter Agentenkontext

Boomi Knowledge Hub beseitigt Wissenssilos und liefert zutreffende, geregelte Suche und Wiederherstellung im gesamten Unternehmen. Eine einzige, vereinheitlichte Kontextebene stellt sicher, dass KI-Agenten und Menschen immer mit zuverlässigen, aktuellen Informationen arbeiten.

beseitigt Wissenssilos und liefert zutreffende, geregelte Suche und Wiederherstellung im gesamten Unternehmen. Eine einzige, vereinheitlichte Kontextebene stellt sicher, dass KI-Agenten und Menschen immer mit zuverlässigen, aktuellen Informationen arbeiten. Boomi Meta Hub verankert KI-Agenten und Menschen in zuverlässigen, fachlich bestätigten Geschäftsdefinitionen, die die Fehlerfreiheit der Agenten verbessert, fragmentierte Interpretationen beseitigt und gleichbleibende Geschäftslogik auch in großem Umfang gewährleistet.

Lokalisierte Agenteninfrastruktur

Distributed Agent Runtime reduziert die Cloud-Latenzzeit und dämmt die Kosten ein, indem Agenten hausintern eingesetzt werden, während empfindliche Daten hinter der Firewall geschützt bleiben. Dieser Ansatz unterstützt den Datenschutz und die Infrastrukturkontrolle durch lokal gehostete Laufzeiten und Sprachmodelle.

reduziert die Cloud-Latenzzeit und dämmt die Kosten ein, indem Agenten hausintern eingesetzt werden, während empfindliche Daten hinter der Firewall geschützt bleiben. Dieser Ansatz unterstützt den Datenschutz und die Infrastrukturkontrolle durch lokal gehostete Laufzeiten und Sprachmodelle. Agentstudio Multi-region Instances skaliert Agenten weltweit und vertrauensvoll, indem Agenten-Metadaten und Laufzeitausführung in den angegebenen Regionen verbleiben und KI-Grenzen und regionale Auflageneinhaltung durchgesetzt werden.

"Kopflose" Zukunft durch Datenaktivierung

Zusammen positionieren diese Innovationen Boomi als Orchestrier- und Governance-Ebene für das "kopflose" Unternehmen wo KI-Agenten dynamisch mit Unternehmenssystemen interagieren, ohne sich dabei auf herkömmliche Applikationsschnittstellen zu verlassen. Durch die Kombination von Integration, Automatisierung, API-Management, Datenbereitschaft und Agenten-Governance in einer einzigen Plattform ermöglicht Boomi die unternehmensweite Aktivierung zuverlässiger Daten, die Orchestrierung von Arbeitsabläufen von Menschen und KI-Agenten, die geregelte Ausführung in Echtzeit und die vertrauensvolle Skalierung der KI.

"Durch unsere Teilnahme am Design-Partnerprogramm von Boomi konnten wir Boomi Orchestrate frühzeitig kennen lernen und sehen, wie es unsere komplexen Arbeitsabläufe in den Bereichen Design und Umsetzung potenziell vereinfachen kann", so Venkata Kalikrishna Chekka, Senior Manager, Enterprise Integration Solutions bei Suffolk. "Die Möglichkeit, Integrationen, APIs und entstehende KI-gestützte Fähigkeiten auf einer vereinheitlichten Orchestrierebene zusammenzuführen, ist ein bedeutender Schritt vorwärts, der uns eine flexiblere Grundlage verschafft, mit der wir Betriebsvorgänge straffen und erkunden können, wie agentengestützte Prozesse die Effizienz im gesamten Geschäftsbetrieb steigern können."

"Der Markt wendet sich immer schneller Plattformen zu, die nicht nur die Konnektivität, sondern auch die geregelte Ausführung in KI-gestützten Abläufen unterstützen", sagte Alexander Wurm, Principal Analyst, Nucleus. "Wenn Unternehmen nun die Experimentierphase hinter sich lassen, wird die Fähigkeit der Orchestrierung von Daten, APIs und Agenten innerhalb einer einheitlichen Architektur zu einer unverzichtbaren Voraussetzung für die Skalierung von KI."

"Wir kommen jetzt in die nächste Phase der firmenweiten KI, wo der Erfolg nicht daran gemessen wird, wie viele Agenten man einsetzt, sondern daran, wie gut diese miteinander vernetzt, geregelt und in zuverlässigen Daten verankert sind", erklärte Steve Lucas, Chairman und CEO bei Boomi. "Mit mehr als 30.000 Kunden und KI, die von Hunderten von Millionen Integrationen gelenkt wird, helfen wir Unternehmen dabei, von vernetzten und automatisierten zu vollumfänglich agentengestützten Vorgängen überzugehen und KI in echte betriebliche Auswirkungen umzusetzen."

Produktverfügbarkeit und Zeitpläne sind gegebenenfalls unterschiedlich und können sich jederzeit ändern.

Weitere Ressourcen

Im Boomi Blog finden Sie weitere Einzelheiten zu dieser Meldung und dazu, was diese für Unternehmen bedeuten

Boomi World

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BoomiWorld 2026 Day 1 Mittwoch, 13. Mai, 9 Uhr Central

BoomiWorld 2026 Live: Day 2 Donnerstag, 14. Mai, 9 Uhr Central

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Über Boomi

Boomi, das Unternehmen für Datenaktivierung für KI, unterstützt das agentengestützte Unternehmen, indem Daten unternehmensweit zum Leben erweckt werden. Die Boomi Enterprise Plattform ist die aktive Datengrundlage, die die unverzichtbare Agenteninfrastruktur bereitstellt, um die Agententransformation voranzutreiben. Durch die Vereinigung von Agentendesign und -Governance, API- und MCP-Management, Integration und Automatisierung sowie Datenmanagement in einer einzigen Plattform befähigt Boomi Organisationen dazu, die Kraft der KI mit sicherer, skalierbarer Konnektivität zu nutzen. Mit dem Vertrauen von mehr als 30.000 Kunden und unterstützt durch ein globales Netzwerk von über 800 Partnern befähigt Boomi Unternehmen jeder Größe dazu, schneller zu agieren, effizienter zu arbeiten und Innovationen in großem Maßstab zu realisieren. Entdecken Sie mehr unter boomi.com.

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