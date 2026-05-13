Nach dem Rücksetzer am Vortag haben US-Technologie-Werte zur Wochenmitte ihre Rekordjagd wieder aufgenommen. Anleger erhofften sich positive Impulse von dem Staatsbesuch des US-Präsidenten Donald Trump in China. Donald Trump ist mittlerweile in Peking angekommen. Zudem sorgte der wieder leicht gesunkene Ölpreis für gute Stimmung, auch wenn er immer noch deutlich über der viel beachteten Marke von 100 US-Dollar je Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent notierte. Für den technologielastigen Nasdaq ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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