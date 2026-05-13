Cisco zeigt sich deutlich optimistischer für das laufende Geschäftsjahr. Vor allem das Geschäft mit den großen Cloud- und Rechenzentrumsbetreibern entwickelt sich wesentlich dynamischer als bislang erwartet. Der Netzwerkausrüster geht inzwischen davon aus, dass sogenannte Hyperscaler Aufträge im Volumen von rund neun Milliarden Dollar vergeben werden.Bislang hatte das Management lediglich mit etwas mehr als der Hälfte gerechnet. Auch beim Gewinn aus diesem Bereich schraubte Cisco die Erwartungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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