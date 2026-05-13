XRP Kurs Prognose: 60 Prozent unter dem Allzeithoch, drei Szenarien für den Rest des Jahres

Anzeige / Werbung

XRP hat seit dem Allzeithoch im Juli 2025 rund 60 Prozent an Wert verloren, und der Kurs kämpft seit Monaten um die Marke von 1,45 Dollar. Was vor einem Jahr nach einem sicheren Aufwärtstrend aussah, hat sich in eine zähe Seitwärtsbewegung verwandelt, die Anleger auf eine harte Geduldsprobe stellt. Eine Investition von 1.000 Dollar im Mai 2025 wäre heute nur noch rund 600 Dollar wert.

Gleichzeitig bauen Institutionen wie JPMorgan und Ripple weiter auf der XRP-Blockchain, und der CLARITY Act steht vor der entscheidenden Ausschussabstimmung am 14. Mai. Die XRP Kurs Prognose hängt damit von Ereignissen ab, die weit außerhalb der Charts liegen. Analysten liefern drei sehr unterschiedliche Szenarien für das restliche Jahr 2026. Dieser Artikel beleuchtet die Faktoren und zeigt ein Presale-Projekt mit einer anderen Zeitrechnung.

XRP Kurs Prognose: Zwischen Allzeittief-Angst und institutioneller Hoffnung

XRP notiert bei 1,46 Dollar, rund 60 Prozent unter dem Allzeithoch von 3,65 Dollar aus dem Juli 2025. Laut The Motley Fool wirft die historische Kursstruktur einen langen Schatten, denn nach dem Höchststand von 2018 fiel XRP um über 90 Prozent. Der Token hat in sechs aufeinanderfolgenden Monaten von Oktober 2025 bis März 2026 Verluste verzeichnet. Ripple USD als hauseigener Stablecoin stellt eine strukturelle Herausforderung dar, weil Banken damit grenzüberschreitende Zahlungen ohne den volatilen XRP-Token abwickeln können.

Auf der anderen Seite stehen reale institutionelle Fortschritte, die die Aussichten stützen. Ripple hat mit JPMorgan und Mastercard eine tokenisierte Treasury-Abwicklung auf dem XRP Ledger in unter fünf Sekunden durchgeführt. Das XRP Ledger verarbeitet mittlerweile 3 Millionen tägliche Transaktionen, dreimal so viele wie Mitte 2025. Laut 24/7 Wall Street sehen Analysten bei einer Verabschiedung des CLARITY Act Kurse von 5 bis 8 Dollar bis Jahresende.

Das dritte Szenario, falls der CLARITY Act scheitert, führt XRP zurück in die Spanne von 1,30 bis 1,45 Dollar oder bei einem breiteren Markteinbruch sogar Richtung 1,10 Dollar. Der 200-Tage-Durchschnitt bei 1,88 Dollar fungiert als Deckel, und ein Durchbruch über 1,50 Dollar mit Volumen wäre das technische Signal für eine Trendwende. Die Prognose verlangt regulatorische Klarheit und Monate der Geduld, und genau in diesem Umfeld fließt Kapital in Presale-Projekte mit fertiger Infrastruktur.

Pepeto baut Börsen-Infrastruktur während der Markt auf Regulierung wartet

Während die XRP Kurs Prognose zwischen drei Szenarien schwankt, die alle von politischen Entscheidungen abhängen, bewegt sich ein Teil des Marktes in Richtung Projekte, bei denen die Infrastruktur bereits steht. Die wachsende institutionelle Aktivität erzeugt reale Nachfrage nach Börsenwerkzeugen, die im großen Maßstab funktionieren.

Pepeto wurde gebaut, um genau diese Handelsumgebung von Tag eins an zu ermöglichen, und die Börse befindet sich in Entwicklung, seit bevor der breitere Markt erkannt hat, wie viel Infrastruktur Meme-Coins brauchen, um einen vollen Zyklus zu überstehen. Der Token wird noch zu einem Preis gehandelt, den die meisten Trader nicht entdeckt haben, und die Lücke zwischen Presale-Einstieg und Listing-Tag ist der Bereich, in dem sich die bedeutendsten Positionen aufbauen.

PepetoSwap und die Cross-Chain-Brücke geben Tradern direkten Zugang zu Werkzeugen, die Swaps über verschiedene Blockchains ohne Gebühren abwickeln und Assets zwischen Netzwerken von einem einzigen Dashboard aus bewegen. Was Pepeto von den meisten Presale-Token trennt, ist die Tatsache, dass jedes Werkzeug für jeden Trader überall auf der Welt funktioniert, ohne technisches Vorwissen und ohne Abokosten.

Der Presale hat 9,94 Millionen Dollar bei einem Preis von 0,0000001870 Dollar eingesammelt. SolidProof hat den gesamten Smart Contract vor der Öffnung des Presales geprüft und verifiziert, sodass die Sicherheit des Codes von einer unabhängigen Firma bestätigt ist. Der Pepe-Mitgründer hat bewiesen, dass er eine globale Community durch einen vollständigen Marktzyklus aufbauen kann, und das Gesamtangebot liegt bei 420 Billionen Token. Pepeto hat seine Börsenwerkzeuge bereits fertiggestellt, mit einem Binance-Listing in Aussicht, was bedeutet, dass der Presale-Preis an dem Tag verschwindet, an dem der breitere Markt diesen Einstieg entdeckt.

Fazit

Die XRP Kurs Prognose braucht regulatorische Klarheit und eine Geduld, die nicht jeder Anleger aufbringen will. Jeder Trader, der heute nach dem XRP Kurs sucht, findet einen Markt, in dem die größten Finanzakteure bereits auf der Blockchain bauen. Die Wallets, die den Presale-Einstieg gefunden haben, bevor die breite Masse Grund zum Suchen hatte, sind diejenigen, die für das Listing positioniert sind.

Der Einstieg über die offizielle Pepeto-Website sichert einen Preis, über dem das Listing aufbauen wird. Wer diesen Moment verpasst, trifft eine Entscheidung, die einen Trader noch lange begleitet, nachdem sich der Kurs bewegt hat.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie sieht die XRP Kurs Prognose für das restliche Jahr 2026 aus?

Bei einer Verabschiedung des CLARITY Act sehen Analysten 5 bis 8 Dollar bis Jahresende, im Basisszenario 2,50 bis 3,50 Dollar, und bei einem Scheitern des Gesetzes einen Rückfall in die Spanne von 1,30 bis 1,45 Dollar.

Was ist Pepeto und warum wird es neben XRP erwähnt?

Pepeto ist ein Presale-Token, das Börsenwerkzeuge mit PepetoSwap und einer Cross-Chain-Brücke baut, über die offizielle Pepeto-Website mehr als 9,94 Millionen Dollar eingesammelt hat und ein Binance-Listing in Vorbereitung hat.