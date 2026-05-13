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17 Jahre Präzision: RANOVA auf der Interzoo 2026 (Halle 7, Stand 7-134) - Neudefinition von gefriergetrockneter Premium-Heimtiernahrung



13.05.2026 / 23:40 CET/CEST

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NÜRNBERG, Deutschland, 13. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Im Herzen von Halle 7, am Messestand 7-134, setzt RANOVA, Chinas Pionier auf dem Gebiet der gefriergetrockneten Heimtiernahrung, auf der diesjährigen rekordverdächtigen Interzoo-Messe ein deutliches Zeichen. Als landesweiter Vorreiter im Bereich der Gefriertrocknungstechnologie zeigt RANOVA einen strategischen Wechsel - vom reinen Hersteller zum Exporteur des Standards im Bereich der Premium-Heimtiernahrung. Die Kategorie aktiv gestalten, nicht nur mitmachen

Als "Erfinder der chinesischen Industrie für gefriergetrocknete Heimtiernahrung" verfügt RANOVA über eine hervorragende Infrastruktur: eine intelligente Fabrik mit rund 33.000 Quadratmetern Fläche, eine im Bau befindliche vierte Produktionsstätte sowie die besondere Auszeichnung, die chinesischen Industriestandards für gefriergetrocknete Heimtiernahrung mitentwickelt zu haben. Auf dem heimischen Markt zeigt sich diese führende Stellung in einer dominierenden Marktposition: Seit sechs Jahren in Folge belegt das Unternehmen auf Tmall Platz 1 beim Bruttowarenwert (Gross Merchandise Volume, GMV). "Wir halten uns nicht an industrielle "Futter"-Modelle", erklärt ein RANOVA-Manager. "Nach 17 Jahren Forschung und Entwicklung lautet unsere Mission nach wie vor "Das Leben mit Haustieren besser machen". Wir nutzen die Gefriertrocknung, um das ursprüngliche, naturgetreue Geschmackserlebnis zu reproduzieren - ohne Füllstoffe, ohne Kompromisse." Wissenschaftliche Sorgfalt: das "Five Highs & One Institute"-Ökosystem

Für anspruchsvolle europäische Käuferinnen und Käufer verweist RANOVA auf sein Academician Expert Collaborative Innovation Centre - das erste seiner Art für gefriergetrocknete Heimtiernahrung. Unter der Leitung eines Teams, zu dem auch Dr. Liu Fengqi (früher an der Nankai-Universität) gehört, wendet das Unternehmen den "Three Identicals"Standard- (Gleiche Linie, gleicher Standard, gleiche Qualität) an, der sicherstellt, dass inländische und exportierte Produkte die höchsten Anforderungen sowohl der in China als auch in der EU geltenden Vorschriften erfüllen. Das von RANOVA entwickelte Schnellgefrierverfahren bei -32 °C und das 36-stündige Sublimationsverfahren sorgen dafür, dass die Nährstoffe ohne Konservierungsstoffe erhalten bleiben. Globale Reichweite: Präsenz in mehr als 30 Ländern

Nachdem RANOVA über seinen anfänglichen OEM-Status hinausgewachsen ist, besitzt das Unternehmen nun alle neun wichtigen internationalen Zertifizierungen, darunter die deutsche IFS- und die britische BRCGS-Zertifizierung. Das Unternehmen exportiert in über 30 Länder, wobei die Eigenmarke inzwischen in mehr als 20 Ländern zu finden ist, darunter Spanien, Polen und die Niederlande. Besuchen Sie RANOVA in Halle 7, Stand 7-134. Auf der Interzoo tritt das Unternehmen als Premium-Partner auf und bietet Lösungen an, die östliche ganzheitliche Weisheit mit westlichen wissenschaftlichen Ansätzen verbinden. Mit dem Eintritt in das 17. Jahr auf der Innovationsplattform ("Innovation Layer") der Börse Peking positioniert sich RANOVA als künftige Jahrhundertmarke mit globaler Strahlkraft. View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/17-jahre-prazision-ranova-auf-der-interzoo-2026-halle-7-stand-7-134--neudefinition-von-gefriergetrockneter-premium-heimtiernahrung-302771574.html



13.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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