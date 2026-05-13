EQS-News: RANOVA
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NÜRNBERG, Deutschland, 13. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Im Herzen von Halle 7, am Messestand 7-134, setzt RANOVA, Chinas Pionier auf dem Gebiet der gefriergetrockneten Heimtiernahrung, auf der diesjährigen rekordverdächtigen Interzoo-Messe ein deutliches Zeichen. Als landesweiter Vorreiter im Bereich der Gefriertrocknungstechnologie zeigt RANOVA einen strategischen Wechsel - vom reinen Hersteller zum Exporteur des Standards im Bereich der Premium-Heimtiernahrung.
Die Kategorie aktiv gestalten, nicht nur mitmachen
"Wir halten uns nicht an industrielle "Futter"-Modelle", erklärt ein RANOVA-Manager. "Nach 17 Jahren Forschung und Entwicklung lautet unsere Mission nach wie vor "Das Leben mit Haustieren besser machen". Wir nutzen die Gefriertrocknung, um das ursprüngliche, naturgetreue Geschmackserlebnis zu reproduzieren - ohne Füllstoffe, ohne Kompromisse."
Wissenschaftliche Sorgfalt: das "Five Highs & One Institute"-Ökosystem
Das von RANOVA entwickelte Schnellgefrierverfahren bei -32 °C und das 36-stündige Sublimationsverfahren sorgen dafür, dass die Nährstoffe ohne Konservierungsstoffe erhalten bleiben.
Globale Reichweite: Präsenz in mehr als 30 Ländern
Besuchen Sie RANOVA in Halle 7, Stand 7-134. Auf der Interzoo tritt das Unternehmen als Premium-Partner auf und bietet Lösungen an, die östliche ganzheitliche Weisheit mit westlichen wissenschaftlichen Ansätzen verbinden. Mit dem Eintritt in das 17. Jahr auf der Innovationsplattform ("Innovation Layer") der Börse Peking positioniert sich RANOVA als künftige Jahrhundertmarke mit globaler Strahlkraft.
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13.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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