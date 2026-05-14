Bitcoin News: Bull-Bear-Indikator springt auf Grün, doch der CPI-Bericht bremst den Ausbruch

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Der Bitcoin Bull-Bear-Zyklusindikator von CryptoQuant ist am 12. Mai zum ersten Mal seit März 2023 auf Grün gesprungen, ein Signal, das zuletzt einem Bullenmarkt vorausging, der BTC über 73.000 Dollar trieb. Gleichzeitig fiel Bitcoin am selben Tag unter 80.400 Dollar, nachdem der CPI-Bericht eine Jahresinflation von 3,8 Prozent zeigte. Die Kombination aus bullischem On-Chain-Signal und bärischem Makrodruck macht diese Woche zur spannendsten des Jahres. Morgan Stanleys neuer Bitcoin-ETF sammelte in seinem ersten Monat 194 Millionen Dollar ein, ohne einen einzigen Tag mit Nettoabflüssen. In sechs aufeinanderfolgenden Wochen flossen mehr als 3,4 Milliarden Dollar in Spot-Bitcoin-ETFs. Am 14. Mai steht die Anhörung zum CLARITY Act an, und am 15. Mai übernimmt Kevin Warsh als neuer Fed-Vorsitzender. Kann Bitcoin den Widerstand bei 82.000 Dollar durchbrechen, oder liegt die eigentliche Chance dieses Zyklus woanders? Dieser Artikel analysiert die Bitcoin News und zeigt, wo erfahrene Investoren ihren Einstieg wählen.

Bitcoin News: Bull-Bear-Signal trifft auf heiße Inflation und sechs Wochen ETF-Zuflüsse

CryptoQuants Bull-Bear-Zyklusindikator trat am Dienstag in bullisches Territorium ein, das erste Mal seit März 2023, wie Bitcoin.com berichtete. Der Indikator basiert auf dem Profit-and-Loss-Index, der drei On-Chain-Kennzahlen zusammenfasst: das MVRV-Verhältnis, die nicht realisierten Gewinne und Verluste sowie den Vergleich der Ausgabeverhältnisse von Langzeit- und Kurzzeit-Haltern. Als dieses Signal im März 2023 erschien, folgte ein Bullenmarkt, der Bitcoin über 73.000 Dollar trieb. Allerdings warnen Analysten vor einem Fehlsignal aus dem Jahr 2022, das keine Rallye nach sich zog.

Laut Yahoo Finance fiel BTC am 12. Mai auf 80.389 Dollar, nachdem der CPI-Bericht einen Anstieg der Verbraucherpreise um 3,8 Prozent im Jahresvergleich zeigte. Der Irankonflikt treibt die Energiepreise nach oben, und der Waffenstillstand steht auf wackligen Beinen. Die Spot-Bewertung erreichte am 11. Mai ein Tageshoch von 82.190 Dollar, konnte das Niveau aber nicht halten. Der 200-Tage-Durchschnitt bei 82.228 Dollar wies den Kurs zum wiederholten Mal zurück. Zwischen dem Tageshoch und dem Tief von 80.300 Dollar lag eine Schwankung von knapp 1.900 Dollar.

Morgan Stanleys Bitcoin Trust zog in seinem ersten Monat 193,6 Millionen Dollar an, ohne einen einzigen Tag mit Nettoabflüssen. Mit einer Gebühr von 0,14 Prozent bietet der Fonds die niedrigsten Kosten unter allen US-Spot-Bitcoin-ETFs. In sechs aufeinanderfolgenden Wochen flossen insgesamt 3,4 Milliarden Dollar in Spot-Bitcoin-ETFs, und die Gesamtbestände erreichten 106,6 Milliarden Dollar.

Die Anhörung zum CLARITY Act am 14. Mai könnte institutionelles Kapital freisetzen, das auf regulatorische Klarheit wartet. Standard Chartered und Bernstein sehen beide 150.000 Dollar als Jahresendziel für BTC. Doch von 80.400 Dollar aus liefert selbst 90.000 Dollar nur etwa 12 Prozent Gewinn. Wer nach dem Einstieg sucht, der aus einer kleinen Position etwas Entscheidendes macht, findet ihn nicht bei einem Vermögenswert mit 1,33 Billionen Dollar Marktkapitalisierung.

Pepeto: Warum die Bitcoin News auf den Presale zeigen, der vor der Binance-Listung steht

Während die Bitcoin News zwischen dem bullischen On-Chain-Signal und dem bärischen CPI-Bericht pendeln, zählen Trader die Tage bis zur erwarteten Binance-Listung von Pepeto herunter. Der aktuelle Einstiegspreis wird nicht mehr existieren, sobald der Handel an der Börse eröffnet wird.

Das Projekt hat 9,94 Millionen Dollar bei einem Preis von 0,0000001870 Dollar pro Token eingesammelt, während BTC darum kämpfte, die 80.000-Dollar-Marke zu halten. Ein ehemaliger Binance-Experte hat den gesamten Trading-Hub um eine Cross-Chain-Bridge gebaut, die Token zwischen Netzwerken transferiert, und die Community wächst weiter, weil das Listungsziel den aktuellen Preis wie ein Geschenk erscheinen lässt. All diese Grundlagen laufen auf einen Punkt zusammen: Die Listung wird eine Welle von Börsenkäufern bringen, und der Presale-Preis verschwindet dauerhaft in dem Moment, in dem sie eintrifft.

Weil Pepeto einen Risikoscanner enthält, der verdächtige Token markiert, bevor ein Handel durchgeführt wird, und die Bridge Inhabern erlaubt, Vermögenswerte zwischen Ketten ohne Gebühren zu bewegen, ist der Trading-Hub um Werkzeuge gebaut, die Kapital schützen und tägliche Nutzung ermöglichen. Meme-Coin-Trader suchen nach der Plattform, die Schutz und Geschwindigkeit bietet, und genau diese Geschichte verleiht dem Projekt echtes Gewicht.

SolidProof hat den gesamten Vertrag durch ein vollständiges Audit geprüft und verifiziert, sodass Käufer sicher sein können, dass der Code sauber ist, bevor der Presale auch nur einen Dollar annimmt. Das Tokenangebot von 420 Billionen folgt der gleichen Struktur, die den originalen Pepe Coin in Milliardenhöhe gebracht hat. Die letzte Phase des Presales füllt sich gerade, und der Einstieg jetzt bedeutet, auf der Seite zu stehen, die Ergebnisse einsammelt, wenn die Listung das Volumen bringt.

Fazit

Die Bitcoin News zeigen, dass die ETF-Zuflüsse einen Boden unter BTC bauen, aber der Weg von 80.400 auf 90.000 Dollar liefert etwa 12 Prozent, während die Rechnung beim Pepeto-Presale in einer völlig anderen Kategorie spielt. Die letzte Phase füllt sich schneller als die vorherigen Runden, während der Markt über ETF-Serien und Widerstandsniveaus liest. Der Presale-Einstieg bedeutet, vorbereitet zu sein, wenn die erwartete Binance-Listung das Handelsvolumen auf Börsen-Niveau bringt. Dieses Fenster schließen zu lassen, könnte bedeuten, von außen zuzusehen, wie die ersten Wallets die Ergebnisse einfahren.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Was bedeutet der Bull-Bear-Indikator für die Bitcoin News?

CryptoQuants Bull-Bear-Zyklusindikator ist am 12. Mai zum ersten Mal seit März 2023 auf Grün gesprungen, ein Signal, das historisch Bullenmärkten vorausging, wobei ein Fehlsignal aus 2022 zur Vorsicht mahnt und der heiße CPI-Bericht kurzfristig als Gegenwind wirkt.

Warum vergleichen Analysten Pepeto mit frühen Bitcoin-Einträgen?

Pepeto hat mehr als 9,94 Millionen Dollar im Presale eingesammelt mit SolidProof-geprüftem Code und einem Trading-Hub mit Risikoscanner und Cross-Chain-Bridge, während eine Binance-Listung bevorsteht, und die offizielle Pepeto-Website ist der Ort des aktuellen Einstiegs.