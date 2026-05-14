Die Unternehmen arbeiten gemeinsam an einem einheitlichen agentenbasierten Technologie-Stack auf Enterprise-Niveau, der Organisationen dabei unterstützt, Datensouveränität zu wahren und KI-Kosten zu optimieren

Boomi, das Datenaktivierungsunternehmen für KI, und Red Hat, der weltweit führende Anbieter von Open-Source-Lösungen, gaben heute eine strategische Zusammenarbeit bekannt, die darauf ausgerichtet ist, einen einzigen, integrierten Technologie-Stack zur Bereitstellung agentischer KI in großem Maßstab zu liefern.

Um derzeit eine produktive KI aufzubauen, müssen Unternehmen häufig eine Vielzahl voneinander unabhängiger Anbieterlösungen zusammenführen, wie etwa Agent-Builder, Orchestrierungstools, Governance-Plattformen, Modellanbieter, Integrations-Middleware und Sicherheitsinfrastruktur. Dies kann zu Datenlecks und unvorhersehbaren Kosten führen. Boomi und Red Hat bemühen sich, KI-Innovationen für Kunden zu vereinfachen, indem sie Boomis Agentstudio mit der Enterprise-Kapazität von Red Hat AI kombinieren. Dies erleichtert es Unternehmen, Agenten zu entwickeln, die echte geschäftliche Herausforderungen lösen und gleichzeitig die Unternehmensstandards für Souveränität, infrastrukturelle Flexibilität und zuverlässige Performance erfüllen.

Boomi und Red Hat arbeiten gemeinsam an einer integrierten Lösung, die Unternehmen die operative Umsetzung von KI erleichtern soll. Dazu gehört Folgendes:

Aktivierung von KI mit vertrauenswürdigen Echtzeit-Enterprise-Daten : Boomi Agentstudio verbindet KI-Agenten direkt mit aktuellen, vertrauenswürdigen Daten aus allen Anwendungen, Systemen und Prozessen, die im Unternehmen zum Einsatz kommen, und geht damit über Demodaten oder Beispiel-Workflows hinaus.

: Boomi Agentstudio verbindet KI-Agenten direkt mit aktuellen, vertrauenswürdigen Daten aus allen Anwendungen, Systemen und Prozessen, die im Unternehmen zum Einsatz kommen, und geht damit über Demodaten oder Beispiel-Workflows hinaus. Ausdehnung vertrauenswürdiger KI-Prozesse auf komplexe Workflows : Der Boomi Agent Control Tower und das Boomi Gateway schaffen deterministische Leitplanken zur Durchsetzung von Richtlinien und sorgen für Transparenz über die Aktivitäten der Agenten. Die Orchestrierungsschicht von Boomi koordiniert die Agenten, um unkontrollierte Ausführungen und Kostenlecks zu verhindern, während die Open-Source-Basis und die Application-Observability-Services von Red Hat AI dazu beitragen, kontinuierliche Governance und Vertrauen sicherzustellen.

: Der Boomi Agent Control Tower und das Boomi Gateway schaffen deterministische Leitplanken zur Durchsetzung von Richtlinien und sorgen für Transparenz über die Aktivitäten der Agenten. Die Orchestrierungsschicht von Boomi koordiniert die Agenten, um unkontrollierte Ausführungen und Kostenlecks zu verhindern, während die Open-Source-Basis und die Application-Observability-Services von Red Hat AI dazu beitragen, kontinuierliche Governance und Vertrauen sicherzustellen. Betrieb und Optimierung von KI-Performance und -Kosten in großem Maßstab: Red Hat AI bietet ein integriertes AI Fabric mit einer Kubernetes-nativen Laufzeitumgebung für leistungsstarke Inferenz, sicherheitsoptimierte Agenten sowie integrierte KI-Governance einsetzbar in hybriden Cloud-Umgebungen, einschließlich souveräner Rechenzentren. Darüber hinaus soll der intelligente Model Router von Boomi Kosten optimieren, indem er Agenten-Prompts je nach Komplexität der Aufgabe und Datensensibilität dem passenden Modell in Echtzeit zuweist.

"Jede unternehmerische Führungskraft, mit der ich spreche, stellt dieselbe Frage: Wie erziele ich echten KI-ROI, ohne die Kontrolle über meine Daten, meine Sicherheitslage oder mein Budget zu verlieren?", sagte Steve Lucas, Chairman und CEO von Boomi. "Die Antwort liegt nicht darin, Dutzende von Anbietern zusammenzuschustern, sondern in einer einheitlichen Plattform. Gemeinsam mit Red Hat geben wir Organisationen die Möglichkeit, ihre Daten zu aktivieren, KI über das gesamte Unternehmen hinweg zu orchestrieren und sie mit erhöhter Sicherheit in ihrer eigenen Umgebung zu betreiben, und zwar zu Kosten, die KI in großem Maßstab tragfähig machen."

"Das nächste Zeitalter der Unternehmen wird von jenen geprägt sein, die KI von einem zentralisierten Experiment zu einer dezentralen Geschäftsrealität machen können", sagte Mike Ferris, Chief Strategy Officer und Chief Operations Officer bei Red Hat. "Durch die Kombination der Enterprise-Open-Source-KI-Plattform von Red Hat mit der agentischen Orchestrierung von Boomi bieten wir Unternehmen die architektonische Souveränität, die es ihnen ermöglicht, bei KI führend zu sein, ohne dabei ihre Daten, ihre Kosten oder ihre zukünftige Autonomie aufs Spiel zu setzen."

Durch die kombinierte Nutzung der aktiven Datenplattform von Boomi und der offenen Hybrid-Cloud-Funktionen von Red Hat können Unternehmen fragmentierte Systeme und Tools durch eine einheitliche Plattform ersetzen, um die Komplexität zu verringern und die Betriebskosten zu senken. Da Unternehmensdaten in kontrollierten Umgebungen verbleiben, ist mit diesem Ansatz die Datensouveränität gesichert, während Unternehmen den Schritt von KI-Pilotprojekten zu skalierbaren, produktionsreifen Systemen vollziehen können.

Boomi World

Verfolgen Sie die Keynotes der Boomi World live aus Chicago auf LinkedIn und erfahren Sie das Neueste von Führungskräften, Kunden und Partnern von Boomi:

BoomiWorld 2026 Tag 1 Mittwoch, 13. Mai, 9:00 Uhr Central Daylight Time

BoomiWorld 2026 Live: Tag 2 Donnerstag, 14. Mai, 9:00 Uhr Central Daylight Time

Erfahren Sie mehr über Boomi World

Weitere Informationen zu Boomi World

Alle Ankündigungen von Boomi dieser Woche finden Sie im Boomi Newsroom

Folgen Sie dem offiziellen Event-Hashtag BoomiWorld auf LinkedIn, X und Instagram, um Berichte zur Veranstaltung zu erhalten.

Über Boomi

Boomi, das Datenaktivierungsunternehmen für KI, unterstützt das agentenbasierte Unternehmen, indem es Daten im gesamten Unternehmen zum Leben erweckt. Die Boomi Enterprise Platform ist die aktive Datengrundlage, die die für die agentenbasierte Transformation notwendige agentenbasierte Infrastruktur bereitstellt. Durch die Vereinheitlichung von Agentendesign und Governance, API- und MCP-Management, Integration und Automatisierung sowie Datenmanagement auf einer einzigen Plattform versetzt Boomi Unternehmen in die Lage, die Möglichkeiten, die KI eröffnet, mit sicherer, skalierbarer Konnektivität zu nutzen. Boomi genießt das Vertrauen von über 30.000 Kunden, wird von einem aus über 800 Partnern bestehenden Netzwerk unterstützt und hilft Unternehmen jeder Größe dabei, Agilität, Effizienz und Innovation in großem Maßstab zu erreichen. Erfahren Sie mehr unter boomi.com.

Über Red Hat

Red Hat ist der führende Anbieter von Open-Hybrid-Cloud-Technologie und bietet ein vertrauenswürdiges, konsistentes und umfangreiches Fundament für transformative IT-Innovationen und KI-Anwendungen. Sein Portfolio aus Cloud-, Entwickler-, KI-, Linux-, Automatisierungs- und Anwendungsplattformtechnologien ermöglicht jede Anwendung überall vom Rechenzentrum bis zum Edge. Als weltweit führender Anbieter von Open-Source-Softwarelösungen für Unternehmen investiert Red Hat in offene Ökosysteme und Communitys, um die IT-Herausforderungen von morgen zu bewältigen. Red Hat unterstützt seine Partner und Kunden bei der Entwicklung, Vernetzung, Automatisierung, Sicherung und Verwaltung ihrer IT-Umgebungen und bietet ihnen dabei Beratungsdienste sowie preisgekrönte Schulungs- und Zertifizierungsangebote.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Presseerklärung enthaltenen Aussagen, die sich nicht unmittelbar auf historische Informationen und Diskussionen stützen, sind "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den aktuellen Annahmen des Unternehmens hinsichtlich der geschäftlichen und finanziellen Entwicklung in der Zukunft. Diese Aussagen sind mit einer Reihe von Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren.

© 2026 Boomi, LP. Boomi, das "B"-Logo und Boomiverse sind eingetragene Marken von Boomi, LP oder deren Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Andere Namen oder Marken können die Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, das Red Hat-Logo und OpenShift sind Marken oder eingetragene Marken von Red Hat, LLC. oder seiner Tochtergesellschaften in den USA und anderen Ländern. Linux ist die eingetragene Marke von Linus Torvalds in den USA und anderen Ländern.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260513949570/de/

Contacts:

Medienkontakte:

Boomi

Kristen Walker

Global Communications

kristenwalker@boomi.com

Red Hat

Jessie Beach, Red Hat

jbeach@redhat.com