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Solana erreicht am 12. Mai 2026 die Marke von 97 Dollar und steht damit so hoch wie seit Anfang Februar nicht mehr. Der Kursanstieg von 45 Prozent seit dem Jahrestief treibt die Solana Prognose wieder in bullisches Territorium. Mit dem Alpenglow-Upgrade auf einem Community-Testnetz und ETF-Zuflüssen von über einer Milliarde Dollar bekommt diese Rallye ein fundamentales Fundament. Analysten sehen den Bereich zwischen 100 und 120 Dollar als die nächste Zielzone. Die Frage, ob Solana die 100-Dollar-Marke durchbrechen kann, bestimmt die Debatte unter Tradern weltweit.

Gleichzeitig suchen Anleger nach Projekten mit höherem Multiplikator als etablierte Large Caps. Der Grund dafür liegt in der Mathematik, denn Solana braucht von 97 Dollar aus Quartale für eine Verdopplung, während Presale-Token bei einem Listing-Event schneller neu bewertet werden. Dieser Artikel analysiert die aktuelle Solana Prognose anhand der neuesten Kursdaten und Netzwerk-Upgrades. Zum Schluss geht es um einen Presale-Token, der im gleichen Atemzug mit der Solana Prognose genannt wird.

Solana Prognose: Solana bricht auf 97 Dollar aus, während Alpenglow das Testnetz erreicht

Solana notiert am 12. Mai 2026 bei 97 Dollar, dem höchsten Stand seit Anfang Februar dieses Jahres. Seit dem Jahrestief bei 75,35 Dollar hat der Kurs um rund 45 Prozent zugelegt und damit die Bärenphase der ersten Monate hinter sich gelassen. Der Tageschart zeigt ein Doppelboden-Muster, das von steigendem Handelsvolumen bestätigt wird. Solana hat sowohl den 50-Tage- als auch den 100-Tage-EMA überschritten, was technisch als klares Kaufsignal gilt. Der nächste Widerstand liegt beim Neckline-Level bei 96,60 Dollar, das dem Märzhoch entspricht.

Ein Tagesschluss darüber würde den Weg Richtung 100 und später 120 Dollar öffnen. Die institutionelle Nachfrage stützt den Aufwärtstrend inzwischen deutlich. Laut BanklessTimes haben Spot-Solana-ETFs allein in diesem Monat über 39 Millionen Dollar an Zuflüssen verzeichnet. Die kumulierten ETF-Zuflüsse seit dem Start im Oktober 2025 übersteigen jetzt 1,06 Milliarden Dollar. Anbieter wie Bitwise, Fidelity, Grayscale, VanEck und Franklin Templeton treiben dieses Wachstum voran. Die gesamten ETF-Bestände nähern sich fast zwei Prozent des zirkulierenden Solana-Angebots und geben der Solana Prognose damit eine institutionelle Untermauerung.

Auf der Entwicklerseite hat Core-Developer Anza am 11. Mai bestätigt, dass das Alpenglow-Upgrade auf einem Community-Testcluster läuft. Laut CoinDesk ersetzt Alpenglow die bisherige Proof-of-History-Architektur durch ein schnelleres Konsensmodell mit dem Namen Votor und Rotor. Die Transaktionsfinalität soll dabei von rund zwölf Sekunden auf etwa 150 Millisekunden sinken. Mitgründer Anatoly Yakovenko erklärte auf der Consensus Miami 2026, dass der Mainnet-Start im nächsten Quartal möglich sei.

CoinCodex prognostiziert für die Solana Prognose einen Kurs von 113 Dollar innerhalb eines Monats und 128 Dollar in sechs Monaten. Während Solana für den Weg von 97 auf 200 Dollar möglicherweise mehrere Quartale braucht, suchen andere Anleger nach Einstiegspunkten, bei denen ein einziges Listing-Event den Preis komplett neu bewerten kann.

Pepeto: Der Presale-Token mit funktionierender Cross-Chain-Börse

Die Suche nach solchen Einstiegspunkten führt Anleger zu Presale-Projekten, die bereits funktionierende Produkte vorweisen können. Genau in diesem Umfeld taucht ein Name immer häufiger in der Solana-Prognose-Debatte auf.

Pepeto ist ein Marktplatz, auf dem Trader Token zwischen verschiedenen Blockchains ohne Gebühren bewegen können, wodurch die Kosten entfallen, die zentralisierte Plattformen bei jeder Übertragung erheben, und mehr Wert in jeder Position erhalten bleibt.

Das öffnet auch kleineren Wallets die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Netzwerken zu wechseln und Chancen auf mehreren Chains zu nutzen, ohne dass die Guthaben bei jedem Transfer durch Transaktionsgebühren schrumpfen. Der entscheidende Unterschied zwischen Pepeto und den meisten anderen Presale-Token, die gerade in der Solana-Prognose-Diskussion kursieren, ist einfach: Die Swap-Tools existieren bereits, und der Presale hat 9,94 Millionen Dollar von Wallets eingesammelt, die das Produkt getestet haben, bevor sie Kapital investierten.

Während viele Token erst nach dem Launch Börsenfunktionen versprechen und zum Start nichts Funktionierendes vorweisen, hat Pepeto seine Tools früh geöffnet und entwickelt die Cross-Chain-Bridge weiter, während die Nutzerbasis wächst. Das Gesamtangebot von 420 Billionen Token wurde vollständig von SolidProof geprüft, was bedeutet, dass der gesamte Code vor dem Presale-Start auditiert und verifiziert wurde und Anleger damit einen geprüften Sicherheitsstandard erhalten. Der Pepe-Mitgründer hinter dem Projekt bringt die Art von Glaubwürdigkeit mit, die einen Presale von einer Spekulation in einen kalkulierten Einstieg verwandelt.

Projekte, die funktionierende Börsentools mit Presale-Preisen kombinieren, ziehen in der Frühphase eines Bullenmarktes oft das meiste Kapital an. Dieses Muster erklärt, warum Pepeto in Gesprächen neben Solana auftaucht. Das erwartete Binance-Listing und der Presale auf der offiziellen Pepeto-Website schaffen die Art von Einstieg, die dem ähnelt, was frühe Solana-Investoren vor Jahren fanden, als noch niemand hinschaute.

Fazit

Die Solana Prognose steht auf einem soliden Fundament, doch der Weg von 97 auf 200 Dollar braucht Zeit. Manche Anleger setzen deshalb auf Projekte, bei denen ein Listing den Kurs fundamental verändern kann. Pepeto liefert mehr als ein Konzept, mit einer gebührenfreien Swap-Engine und 9,94 Millionen Dollar an Kapital, die zeigen, dass erfahrene Wallets dieses Projekt bereits entdeckt haben. Frühe Wallets haben gehandelt, bevor die breite Masse einen Grund hatte hinzuschauen. Wer jetzt einsteigt, positioniert sich vor dem erwarteten Binance-Listing, das diesen frühen Einstieg neu bewerten könnte.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQ

Was sagt die aktuelle Solana Prognose für Mai 2026?

Solana notiert bei 97 Dollar mit einem Doppelboden-Muster und dem Ausbruch über den 50-Tage- und 100-Tage-EMA. Analysten sehen 100 Dollar als nächsten Widerstand und 120 Dollar als Zielzone, gestützt von ETF-Zuflüssen über 1,06 Milliarden Dollar und dem Alpenglow-Upgrade im Testnetz.

Warum wird Pepeto neben der Solana Prognose erwähnt?

Pepeto bietet gebührenfreie Swaps und eine Cross-Chain-Bridge bei Presale-Preisen mit einem erwarteten Binance-Listing, das ein höheres Wachstumspotenzial bieten könnte als Solana auf dem aktuellen Kursniveau. Alle Details finden Anleger auf der offiziellen Pepeto-Website.