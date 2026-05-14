First Graphene treibt mit Meilenstein bei der Dachziegelproduktion in Großbritannien die Expansion im Markt für CO2-arme Baustoffe voran

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Mit Graphen verstärkte Betondachziegel von FP McCann markieren einen weiteren Schritt hin zur kommerziellen Einführung im Bausektor.

First Graphene (ISIN: AU000000FGR3) gab Anfang dieses Jahres bekannt, dass der britische Betonfertigteilhersteller FP McCann seine erste Produktionscharge von Betondachziegeln unter Verwendung der firmeneigenen PureGRAPH-Additivtechnologie abgeschlossen hat.

Dieser Meilenstein stellt einen weiteren Schritt in Richtung einer kommerziellen Einführung von graphenverstärkten Baustoffen im industriellen Maßstab dar und stärkt zugleich die Position von First Graphene im globalen Markt für CO2-arme Zementlösungen.

Im Rahmen der ersten Produktionskampagne wurden rund 2.500 Dachziegel unter Verwendung von etwa zehn Tonnen graphenverstärktem Zement hergestellt, der von der Breedon Group geliefert wurde - einem der größten Zementproduzenten Großbritanniens und bestehenden kommerziellen Partner von First Graphene. Die Dachziegel wurden mit den standardisierten Produktionssystemen von FP McCann gefertigt. Dies könnte sich als bedeutend für die zukünftige Marktakzeptanz erweisen, da gezeigt wurde, dass sich das Material ohne Anpassungen bestehender Fertigungsprozesse integrieren lässt.

Die Dachziegel-Initiative ist Teil einer umfassenderen Zusammenarbeit, die am 18. Dezember 2025 bekanntgegeben wurde. Damals produzierte Breedon rund 600 Tonnen graphenverstärkten Zement für kommerzielle Testanwendungen in mehreren britischen Bau- und Fertigungsprojekten. First Graphene lieferte dafür rund drei Tonnen seiner PureGRAPH-Graphen-Nanoplättchen.

Obwohl Graphen aufgrund seiner hohen Festigkeit und Leitfähigkeit große Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, blieb eine breite industrielle Einführung bislang begrenzt, da viele Projekte nicht über die Laborphase hinauskamen. Die Produktionskampagne von FP McCann scheint eines der fortschrittlichsten Beispiele dafür zu sein, dass graphenverstärkter Zement im industriellen Maßstab in marktfähige Bauprodukte integriert wird.

Die Entwicklung verschafft First Graphene zudem Zugang zum globalen Markt für Betondachziegel, dessen Volumen das Unternehmen für das Jahr 2025 auf rund 7,6 Milliarden US-Dollar beziffert und für den in den kommenden zehn Jahren weiteres Wachstum erwartet wird. Dachziegel gelten als besonders attraktive Anwendung, da sie in großen Stückzahlen unter standardisierten Bedingungen produziert werden, wodurch sich Graphenadditive potenziell effizienter skalieren lassen als in Nischenanwendungen der Bauindustrie. Allein FP McCann verfügt über Kapazitäten zur Herstellung von mehr als 120.000 Dachziegeln pro Tag.

Das kommerzielle Interesse an graphenverstärktem Zement wird zunehmend durch die Bemühungen der Bauindustrie angetrieben, die sogenannten "embodied carbon"-Emissionen - also die im Baustoff enthaltenen CO2-Emissionen - zu reduzieren. Die traditionelle Zementherstellung ist aufgrund des hohen Klinkeranteils, dem Hauptbestandteil von gewöhnlichem Portlandzement, besonders CO2-intensiv.

Der Ansatz von First Graphene besteht darin, Graphen in CO2-ärmere CEM-II-Zementformulierungen einzubringen, die einen reduzierten Klinkeranteil aufweisen und gleichzeitig die Festigkeits- und Haltbarkeitseigenschaften erhalten oder verbessern sollen. Nach Angaben des Unternehmens kann das Additiv die Druckfestigkeit erhöhen, die Wasseraufnahme reduzieren und die Widerstandsfähigkeit gegenüber chemischer Zersetzung verbessern - Faktoren, die die Lebensdauer und Nachhaltigkeit von Betonprodukten erhöhen könnten.

Insbesondere bei Dachanwendungen bleibt die Haltbarkeit entscheidend, da die Materialien dauerhaft Feuchtigkeit, Frost-Tau-Zyklen und extremen Wetterbedingungen ausgesetzt sind. First Graphene erklärte, dass die PureGRAPH-verstärkten Formulierungen das Eindringen von Feuchtigkeit reduzieren und die Sulfatbeständigkeit verbessern, was langfristig geringere Wartungskosten ermöglichen könnte.

Die Ankündigung erfolgt zudem zu einem Zeitpunkt, an dem der britische Bausektor zunehmend unter Druck steht, sowohl mehr Wohnraum bereitzustellen als auch emissionsärmere Baustoffe einzusetzen. Die britische Regierung hat sich verpflichtet, in den kommenden drei Jahren die Errichtung von mehr als einer Million bezahlbarer und nachhaltiger Wohnungen zu unterstützen und gleichzeitig die Einführung umweltfreundlicher Bautechnologien zu fördern.

Der Versuch von FP McCann erhielt öffentliche Förderung durch einen Zuschuss in Höhe von 114.000 Pfund im Rahmen britischer Innovations- und Ressourceneffizienzprogramme zur Dekarbonisierung von Baustoffen.

Neben Dachziegeln erklärte First Graphene, dass weitere Projekte mit dem verbleibenden graphenverstärkten Zement von Breedon voranschreiten. Die britische Bau- und Stadterneuerungsgruppe Morgan Sindall plant ebenfalls, das Material in Eisenbahninfrastrukturprojekten einzusetzen. Darüber hinaus haben Bauunternehmen und Industriepartner aus Australien, Südafrika, Thailand und Europa Produktmuster zur Evaluierung angefordert.

Die Produktionskampagne von FP McCann liefert einen weiteren Hinweis darauf, dass graphenverstärkter Zement der praktischen kommerziellen Nutzung näherkommt. Da in den kommenden fünf Monaten weitere Fertigungsversuche geplant sind und die Gesamtproduktion auf rund 10.000 Testdachziegel ansteigen soll, werden Investoren nun genau beobachten, ob sich die Pilotprojekte in langfristige kommerzielle Liefervereinbarungen entwickeln können.

Quellen:

https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03050073-6A1309000&v=undefined

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