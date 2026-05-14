HAMBURG/SCHWERIN (dpa-AFX) - Nach über neunmonatiger Generalsanierung soll der Zugverkehr zwischen Hamburg und Schwerin wieder aufgenommen werden. Der erste Personenzug - ein Regionalexpress der Linie RE1 - werde am Freitag um 3.54 Uhr von Schwerin nach Hamburg fahren, teilte ein Bahnsprecher mit. Neben den Regionalzügen werden laut Fahrplan auch drei ICE- beziehungsweise IC-Züge je Richtung verkehren.

Der Zugverkehr auf der gesamten Strecke zwischen Berlin und Hamburg soll am 14. Juni wieder rollen. Die Oberleitung zwischen Hagenow und Berlin sei bereits teilweise wieder eingeschaltet und es fänden erste Probefahrten für die Wiederinbetriebnahme statt, erklärte der Bahnsprecher.

Sperrung verlängerte sich wegen Frost und Schnee



Die Bahnstrecke ist seit Anfang Augst 2025 für die Generalsanierung gesperrt - zunächst war mit neun Monaten Bauzeit bis Ende April geplant worden. Im März hatte die Deutsche Bahn eine Verlängerung um sechs Wochen bekanntgegeben und die Verzögerung mit dem strengen Winter begründet.

Die 280 Kilometer lange Strecke zwischen Hamburg und Berlin führt durch fünf Bundesländer und ist eine der wichtigsten Pendlerstrecken in Deutschland mit täglich rund 30.000 Fahrgästen im Fernverkehr und insgesamt 470 Zügen pro Tag. Die Strecke nach Schwerin zweigt in Hagenow Land ab.

Züge Berlin-Hamburg noch über Uelzen umgeleitet



Mit Zügen des Fernverkehrs dauert die Fahrt zwischen Hamburg und Berlin wegen der Umleitung über Uelzen (Niedersachsen) derzeit 45 Minuten länger. Im Regionalverkehr fuhren zwischen Hamburg und Schwerin sowie den Bahnhöfen dazwischen Ersatzbusse.

Mit der schrittweisen Wiederinbetriebnahme der Strecke kehre der reguläre Bahnbetrieb auf die Gleise zurück. "Wir bitten daher dringend, die Gleisanlagen nicht zu betreten sowie Bahnübergänge und Absperrungen unbedingt zu respektieren!", erklärte der Bahnsprecher./bsp/DP/jha