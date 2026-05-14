Der Boom rund um Künstliche Intelligenz sorgt weltweit für milliardenschwere Investitionen. Immer leistungsfähigere Rechenzentren, steigende Datenmengen und neue KI-Anwendungen treiben dabei nicht nur Chipkonzerne an. Auch die Infrastruktur im Hintergrund wird zum entscheidenden Faktor.Hier setzt ein kleiner Technologiewert aus Norwegen an. Das Unternehmen liefert optische Netzwerklösungen, mit denen Daten schneller und effizienter durch Glasfasernetze transportiert werden. Besonders spannend: Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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