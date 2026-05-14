KI-Modelle wie Claude Mythos finden nicht nur Sicherheitslücken in Software, sie schreiben auch Code, der diese Lücken ausnützt. Ist das das Ende der Cybersicherheit? Seit Anthropic am 7. April 2026 Claude Mythos und sein Project Glasswing vorgestellt hat, ist viel von Hype und Marketing die Rede. Denn das Modell, das Sicherheitslücken in Software aufspüren kann, ist nach Angaben von Anthropic so mächtig, dass das Unternehmen das Modell nicht veröffentlicht. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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