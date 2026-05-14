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Dow Jones News
14.05.2026 07:39 Uhr
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MÄRKTE AISIEN/Börsen wegen Gipfel Trump-Xi zwischen Hoffen und Bangen

DJ MÄRKTE AISIEN/Börsen wegen Gipfel Trump-Xi zwischen Hoffen und Bangen

DOW JONES--Die asiatischen Aktienmärkte laufen am Donnerstag im späten Geschäft zum Teil deutlich auseinander. Deutliche Aufschläge in Südkorea stehen ebenso deutliche Verluste im chinesischen Kernland gegenüber - die übrigen Börsen reihen sich dazwischen ein. Vor allem in Südkorea läuft die KI-getriebene Rally im Technologiesektor weiter - diesmal gestützt durch Cisco Systems. Das US-Unternehmen streicht Tausende Stellen und setzt voll auf Künstliche Intelligenz. Vor allem aber kommt die besser als erwartet ausgefallene Umsatzprognose gut an - die Aktie haussierte nachbörslich in den USA um über 20 Prozent.

Im Zentrum des Anlegerinteresses steht das Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping in Peking. Die Gespräche laufen, doch bislang wurden öffentlich nur freundliche Floskeln ausgetauscht. Die beiden Politiker wollen eine Reihe wichtiger Themen besprechen, darunter Handelszölle, Taiwan und Künstliche Intelligenz. Am Markt hofft man auf Verbesserungen der Beziehungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt und Handelserleichterungen, allerdings gibt es auch ein hohes Enttäuschungsrisiko.

Eine stärker multipolare Welt, die von den USA und China als Supermächte angeführt werde, stelle die handelsabhängigen asiatischen Volkswirtschaften vor große Herausforderungen, warnen die HSBC-Ökonomen Frederic Neumann und Justin Feng. Asiatische Länder seien zunehmend vom Handel mit China und bei ausländischen Direktinvestitionen abhängig. "Unabhängig vom Ergebnis dieses Gipfels bleibt der strategische Wettbewerb zwischen den USA und China die bestimmende geopolitische Geschichte dieser Ära", ergänzt Chefmarktstratege Michael Strobaek von Lombard Odier.

In Japan zieht der Nikkei-225 um 0,1 Prozent auf 63.359 Punkte an, wobei Gewinne bei Elektronik- und Autoaktien die Verluste bei Immobilien- und Bauwerten ausgleichen. Chinesische Aktien hinkten ihren regionalen Pendants hinterher: Der Shanghai-Composite verliert 1 Prozent, der internationaler gehandelte HSI in Hongkong folgt eher den positiven US-Vorgaben und steigt um 0,3 Prozent. Der Composite hatte Anfang der Woche ein Mehrjahreshoch markiert und wird nun von Gewinnmitnahmen gedrückt. Chinesische Aktien waren im Vorfeld des Gipfels Trump-Xi bereits stark gestiegen.

Der australische S&P/ASX-200 büßt 0,2 Prozent ein - der Leitindex steuert damit auf den fünften Rückgang in Folge zu. Er hat in 14 der vergangenen 17 Sitzungen angesichts der Sorgen über die Auswirkungen höherer Zinsen und der durch den Nahostkonflikt verursachten Inflation im Minus geschlossen. Die Ausgaben der australischen Haushalte sind im April gegenüber März um 1,2 Prozent gefallen. Der Kurs des Buchhaltungssoftware-nbieters Xero stürzt nach Zahlenausweis um über 8 Prozent ab. GrainCorp meldete einen starken Rückgang des Halbjahresnettogewinns - der Kurs bricht um über 13 Prozent ein. 

=== 
INDEX            zuletzt +/- %   % YTD Handelsschluss 
S&P/ASX 200 (Sydney)    8.615,30  -0,2    -1,1      08:00 
Nikkei-225        63.358,57  +0,1    -       08:00 
Topix 500 (Tokio)     3.046,62  -0,5   +14,5      08:00 
Kospi (Seoul)       7.909,10  +0,8   +87,7      08:30 
Hang-Seng (Hongkong)   26.478,99  +0,3    +3,3      10:00 
Shanghai-Composite     4.199,19  -1,0    +5,8      09:00 
Straits-Times (Singapur)  4.983,49  -0,4    +7,3      11:00 
IDX Comp. (Indonesien)   6.723,32  -2,0   -22,2      10:00 
KLCI (Malaysia)      1.747,62  +0,1    +4,0      10:00 
 
DEVISEN           zuletzt +/- %   00:00    Mi, 09:34 % YTD 
EUR/USD           1,1714  +0,0   1,1710     1,1715  -0,3 
EUR/JPY           184,93  +0,0   184,92     184,76  +0,5 
EUR/GBP           0,8657  -0,0   0,8658     0,8657  -0,7 
USD/JPY           157,84  -0,0   157,85     157,70  +0,8 
USD/KRW          1.492,09  +0,2  1.489,56    1.487,57  +3,6 
USD/CNY           6,7857  -0,1   6,7908     6,7909  -3,0 
USD/CNH           6,7845  -0,0   6,7858     6,7899  -2,7 
USD/HKD           7,8313  +0,0   7,8300     7,8304  +0,6 
AUD/USD           0,7256  -0,0   0,7258     0,7237  +8,8 
NZD/USD           0,5931  -0,1   0,5935     0,5938  +3,0 
BTC/USD          79.295,11  -0,5 79.668,20    80.900,48  -9,6 
 
ROHÖL            zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex          101,52  +0,5    0,50     101,02 
Brent/ICE          105,99  +0,3    0,36     105,63 
 
Metalle           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold            4.707,58  +0,4   20,14    4.687,44 
Silber            87,11  -1,0   -0,87      87,98 
Platin           2.136,61  -0,0   -0,79    2.137,40 
Angaben ohne Gewähr 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/thl

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