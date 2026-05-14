Die Aktie von Micron Technology kennt im Jahr 2026 nur eine Richtung. Seit Jahresbeginn steht ein Plus von mehr als 130 Prozent auf der Kurstafel. Die Rally beschleunigt sich aktuell weiter. Ein drohender Arbeitskampf beim größten Konkurrenten liefert nun zusätzliches Futter für steigende Kurse.• Ein möglicher Streik bei Samsung könnte das ohnehin knappe Speicherchip-Angebot weiter belasten.• Die KI-Nachfrage verändert die alten Zyklen der Speicherbranche und sorgt für deutlich mehr Preissetzungsmacht.• ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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