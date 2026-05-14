Neuer Standort in Deutschland markiert den nächsten Schritt bei der Skalierung von Nuros generalisierbarer Level-4-Selbstfahrtechnologie nach Europa

Nuro, Inc. ("Nuro"), ein führendes Unternehmen für autonome Fahrtechnologie, gab heute bekannt, seine Geschäftstätigkeit in Deutschland aufzunehmen. Mit diesem Schritt schafft das Unternehmen seine erste operative Präsenz in Europa und bringt den Nuro Driver, seinen skalierbaren KI-Fahrer auf Level 4, in einen weiteren bedeutenden globalen Markt.

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Das Büro von Nuro in Deutschland wird im Raum München angesiedelt sein und als europäischer Hub des Unternehmens fungieren. Von dort aus werden Engineering, operative Aktivitäten und die Zusammenarbeit mit Partnern in Europa unterstützt. Mit der neuen Präsenz rückt Nuro näher an eines der weltweit wichtigsten Ökosysteme der Automobilindustrie und Mobilität heran und stärkt zugleich seine Fähigkeit, seine Technologie für Europa zu validieren und anzupassen.

Nuro entwickelt eine universelle Autonomieplattform, die den Einsatz in privat genutzten Fahrzeugen, Robotaxis und der Logistik unterstützt. Dieser Ansatz reduziert die Komplexität bei der Integration, beschleunigt die Entwicklung und schafft eine konsistente technische Grundlage für eine Vielzahl von Fahrzeuganwendungen.

Deutschland baut auf Nuros wachsender globaler Präsenz auf, zu der bereits Aktivitäten in den Vereinigten Staaten und Japan gehören. In Japan demonstrierte Nuro mit der Nuro Driver Zero-Shot-Autonomie Technologie und zeigte damit, dass seine Plattform auch in einer neuen Fahrumgebung ohne vorheriges Training mit lokalen Fahrdaten betrieben werden kann. Diese Arbeit belegt Nuros Fähigkeit, seine Technologie an ein neues Verkehrsgeschehen und Umgebungen anzupassen, und untermauerte die Strategie des Unternehmens, den Nuro Driver in globalen Märkten zu skalieren.

"Die Expansion nach Deutschland ist ein wichtiger Schritt auf Nuros Weg zu einem globalen Autonomieunternehmen", sagte Dave Ferguson, Mitgründer und Co-CEO von Nuro. "Wir entwickeln eine universelle Level-4-Plattform, die Partner in verschiedenen Fahrzeugkategorien und Regionen unterstützt, und diese Expansion bringt uns näher an die Partner, Straßenbedingungen und regulatorischen Rahmenbedingungen heran, die den langfristigen Einsatz prägen werden."

Deutschland wird eine größere Bandbreite an Straßeninfrastruktur und regulatorischen Rahmenbedingungen einbringen, die die Generalisierbarkeit des Nuro Driver weiter stärken wird. Sicherheit hat für Nuro weiterhin oberste Priorität. Während das Unternehmen nach Europa expandiert, wird es seinen umsichtigen Ansatz fortsetzen, der auf disziplinierten Tests und einem engen Austausch mit Regulierungsbehörden, politischen Entscheidungsträgern, Einsatzkräften und lokalen Gemeinschaften basiert.

Über Nuro

Nuro ist ein Physical-AI-Unternehmen, das Level-4-Selbstfahrtechnologie entwickelt, die sich über Fahrzeuge, Anwendungsfälle und Märkte hinweg einsetzen lässt. Nuros universelle Autonomieplattform und sein generalisierbarer KI-Fahrer, der Nuro Driver, eröffnen dem globalen Mobilitätsökosystem einen skalierbaren Weg hin zur vollständigen Autonomie. Durch die Kombination aus realer Einsatzerfahrung und einem flexiblen, partnerschaftlichen Modell arbeitet das Unternehmen auf eine Zukunft hin, in der Millionen autonomer, von Nuro gesteuerter Fahrzeuge dazu beitragen, das Leben sicherer, erfüllter und stärker vernetzt zu machen.

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