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Trump zu Staatsbesuch in Beijing eingetroffen



14.05.2026 / 08:05 CET/CEST

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BEIJING, 14. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Ein Bericht von CMG US-Präsident Donald Trump ist am Mittwochabend zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Beijing eingetroffen. Er folgt einer Einladung seines chinesischen Amtskollegen Xi Jinping. Es handelt sich dabei um das zweite Treffen der Staatsoberhäupter Chinas und der USA nach Busan im Oktober letzten Jahres und zugleich Trumps zweiten China-Besuch als US-Präsident nach einer Pause von neun Jahren. Trump wurde von 17 führenden US-Wirtschaftsgrößen begleitet, darunter der Geschäftsführer von Tesla, Elon Musk, und der Vorstandsvorsitzende von Apple, Tim Cook. Die Delegation deckt vier zentrale Bereiche ab: Halbleiter, Finanzen, Luftfahrtindustrie sowie Agrarrohstoffe. Dies ist die größte und ranghöchste Wirtschaftsdelegation aus den USA, die in den letzten Jahren China besucht hat. https://www.facebook.com/344488184365580/posts/1432492655565122 Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2980003/image1.jpg View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/trump-zu-staatsbesuch-in-beijing-eingetroffen-302771986.html



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