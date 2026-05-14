Du kopierst Text aus Claude in Word oder andere Software - und plötzlich stimmen Absätze, Striche und Leerzeichen nicht mehr? Um das zu lösen, hilft ein kurzer Prompt-Zusatz. Wer KI-Tools im Büroalltag nutzt, kennt das Problem: Der Text in ChatGPT, Claude oder Gemini wirkt übersichtlich und ist mit Überschriften und Absätzen gut lesbar. Sobald du ihn aber in Word, Google Docs oder andere Software einfügst, tauchen lange Trennlinien, seltsame Absätze ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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