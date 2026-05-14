© Foto: Florian Gaul - greatif

Trotz des gesetzlichen Feiertags bleiben die Börsen an Christi Himmelfahrt in Deutschland geöffnet - mit teils geänderten Handelszeiten. An der Wall Street findet der Handel am 14. Mai 2026 normal statt. Die Details.Deutschland: Xetra und Börse Frankfurt 14. Mai, 2026: Normaler Handelstag (Xetra: 08:00 bis 22:00 Uhr; Frankfurt: 09:00 bis 17:30 Uhr) Elektronische Handelsplätze Tradegate Exchange (Berlin) 14. Mai, 2026: Handel von 07:30 bis 20:00 Uhr MESZ. Quotrix (Düsseldorf) 14.Mai, 2026: Handel von 8:00 - 22:00 Uhr MESZ. Gettex (München) 14. Mai, 2026: Normaler Handelstag (7:30 Uhr bis 23:00 Uhr MESZ). Lang & Schwarz Exchange (Düsseldorf) 14. Mai, 2026: Normaler Handelstag (7:30 …