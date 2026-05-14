Die US-Regierung hofft im Streit um die blockierte Straße von Hormus zunehmend auf Unterstützung aus Peking. Außenminister Marco Rubio erklärte während des Flugs nach China, Washington wolle die chinesische Führung dazu bewegen, stärkeren Einfluss auf den Iran auszuüben. Ziel sei es, Teheran von seinem derzeitigen Vorgehen im Persischen Golf abzubringen."Wir hoffen, sie davon überzeugen zu können, eine aktivere Rolle dabei zu spielen, den Iran dazu zu bewegen, von dem Abstand zu nehmen, was er derzeit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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