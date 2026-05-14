NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Renk von 70 auf 65 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Sam Burgess passte seine Schätzungen am Mittwochabend an die Resultate des ersten Quartals an./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 19:25 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000RENK730
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