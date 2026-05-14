The following instruments on XETRA do have their last trading day on 14.05.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 14.05.2026
ISIN Name
XS2177013252 RECK.B.T.S. 20/26 REGS
XS2258453443 DIB T.1 S.4 20/UND. FLR
US427028AB18 CANADA 21/26
XS2321520525 PERMA.TSB GR 21/31 FLRMTN
DE000DG4T6D1 DZ BANK IS.A614 VAR
US857477AW33 STATE STREET 16/26
US458140AU47 INTEL CORP. 16/26
USY3R559AL64 ICBCIL FIN.CO. 16/26 REGS
DE000DL40SR8 DT.BANK MTN 16/26
FR0011911247 ENGIE 14/26 MTN
CH1161139915 MTN FUNDING 24/29 MTN
DE000SHFM527 SCHLW-H.SCHATZ.16/26 A1
DE000DJ9AVB0 DZ BANK IS.A2933
USQ0426RND62 A.N.Z. BKG GRP 16/26 REGS
XS2343851510 VIRGIN MONEY 21/31 FLRMTN
USC10602BL06 BOMBARDIER 23/29 REGS
XS2258560361 THAMES WTR KEMBLE F.20/26
XS2625195891 INTESA SANP. 23/26 MTN
AT0000A34CN3 BCA COM.ROM. 23/27 FLRMTN
CH0319415987 COOP-GRUPPE GENOSSE.16-26
ES0224244071 MAPFRE S.A. 16-26
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 14.05.2026
ISIN Name
XS2177013252 RECK.B.T.S. 20/26 REGS
XS2258453443 DIB T.1 S.4 20/UND. FLR
US427028AB18 CANADA 21/26
XS2321520525 PERMA.TSB GR 21/31 FLRMTN
DE000DG4T6D1 DZ BANK IS.A614 VAR
US857477AW33 STATE STREET 16/26
US458140AU47 INTEL CORP. 16/26
USY3R559AL64 ICBCIL FIN.CO. 16/26 REGS
DE000DL40SR8 DT.BANK MTN 16/26
FR0011911247 ENGIE 14/26 MTN
CH1161139915 MTN FUNDING 24/29 MTN
DE000SHFM527 SCHLW-H.SCHATZ.16/26 A1
DE000DJ9AVB0 DZ BANK IS.A2933
USQ0426RND62 A.N.Z. BKG GRP 16/26 REGS
XS2343851510 VIRGIN MONEY 21/31 FLRMTN
USC10602BL06 BOMBARDIER 23/29 REGS
XS2258560361 THAMES WTR KEMBLE F.20/26
XS2625195891 INTESA SANP. 23/26 MTN
AT0000A34CN3 BCA COM.ROM. 23/27 FLRMTN
CH0319415987 COOP-GRUPPE GENOSSE.16-26
ES0224244071 MAPFRE S.A. 16-26
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