Mit diesem ersten Investment von a16z positioniert sich das in Riad ansässige Fintech als Gesamtinfrastruktur für Finanzinstitute weltweit.

Stitch, das moderne Betriebssystem für moderne Finanzinstitute, hat $25 Millionen an Series A-Finanzierungsmitteln unter Führung von Andreessen Horowitz (a16z) beschafft. Das Investment ist das erste von a16z im GCC und steigert das Gesamtfinanzierungsvolumen von Stitch auf $35 Millionen. Neben a16z haben sich die bereits vorhandenen Investoren Arbor Ventures, COTU Ventures, Raed Ventures, und SVC an der Runde beteiligt.

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Mohamed Oueida Founder CEO, Stitch (Photo: AETOSWire)

Obwohl sich die Ausgaben für die digitale Transformation in den vergangenen drei Jahren auf mehr als $1 Billion beliefen, benutzen die meisten Finanzinstitute immer noch dieselbe fragmentierte alte Infrastruktur wie vor Jahrzehnten. Global geben Banken $700 Milliarden pro Jahr für Technologie aus aber es dauert Jahre, ein neues Produkt auf den Markt zu bringen und das Upgrade eines Kernsystems gefährdet die Fortführung des Betriebs.

Nun, da die KI jede Branche neu formiert, wird diese Lücke in der Infrastruktur existenzbedrohend: Kein Finanzinstitut kann KI einführen, ohne vorher ein sauberes, zuverlässiges System für die Aufzeichnungen zu implementieren.

Mit Experten, die vorher Erfahrungen bei NPCI, FIS, Barclays, Santander und Azentio gesammelt haben, tritt Stitch an, um dieses Fundament zu legen. Die Plattform stattet Finanzinstitute mit einem einzigen, cloudnativen Stack aus, das Darlehen, Karten, Zahlungen und Buchhaltung umspannt eines, das sie Modul für Modul übernehmen können, ohne dabei die existierenden Systeme über Nacht herausreißen zu müssen. Indem die fragmentierten Kernsysteme durch ein modernes System ersetzt werden, ermöglicht Stitch den Finanzinstituten die KI-Transformation, die ihnen versprochen wurde, die sich jedoch ohne die richtige Infrastruktur nicht umsetzen lässt.

"Finanzinstitute nutzen weltweit fragmentierte, alte Infrastrukturen, die man bereits vor 20 Jahren hätte austauschen müssen. Nun möchten alle mit KI arbeiten, aber KI auf einer kaputten Infrastruktur ist sinnlos", sagte Mohamed Oueida, Gründer und CEO von Stitch. "Genau aus diesem Grund haben wir Stitch gegründet. Wir sind stolz darauf, Andreessen Horowitz an unserer Seite zu haben."

Allein in den vergangenen sechs Monaten wurden Transaktionen in Höhe von $5 Milliarden über die Plattform von Stitch abgewickelt. 2025 hat sich die Anzahl der Kunden verzehnfacht und der Umsatz stieg um das 20-fache.

Stitch ist derzeit im GCC, Afrika einschließlich Ägypten und Kenia sowie Südostasien tätig. zu den Kunden gehören unter anderem Raya Financing (die Darlehenssparte von Hyundai und Peugeot), LuLu Exchange, Noqodi und Foodics. Das Unternehmen plant weitere Expansionen mit dem Ziel, weltweit präsent zu sein.

"Finanzinstitute haben sich für Jahrzehnte nicht um ihre Infrastruktur gekümmert und das rächt sich nun bei der Bereitstellung von KI. Stitch erstellt ein einziges modernes System für Aufzeichnungen. Und das macht den Weg frei für Innovationen. Wir fühlen uns geehrt, sie unterstützen zu können und unser erstes Investment in dieser Region zu tätigen", sagte Alex Rampell, General Partner bei Andreessen Horowitz.

Mit dem frischen Kapital soll die Entwicklung beschleunigt werden. Außerdem möchte Stitch seine Präsenz im GCC und in der MENA-Region ausbauen und sich global ausrichten.

Mehr Informationen finden Sie unter: https://stitch.co.

Über Stitch

Stitch ist ein in Riad ansässiges Fintech, das ein Betriebssystem für moderne Finanzinstitute entwickelt hat.

Über eine einzige Plattform werden zahlreiche Anwendungsfälle von Darlehen über Karten und Zahlungen bis hin zur Buchhaltung abgewickelt. So können Teams schneller mit Produkten auf den Markt kommen, effizienter arbeiten und unbesorgt skalieren.

Stitch ersetzt alte, fragmentierte Systeme durch ein modernes Stack. Das Fintech möchte die Art, wie Finanzprodukte entwickelt und vertrieben werden weltweit transformieren damit die Institute sich auf das Wichtigste konzentrieren können: ihre Kunden.

Mehr Informationen finden Sie unter: https://stitch.co

Über Andreessen Horowitz

Andreessen Horowitz (aka a16z) ist eine Venture Kapitalgesellschaft, die mutige Unternehmer unterstützt, die die Zukunft mit moderner Technologie gestalten möchten. Wir investieren in allen Phasen: von Seed über Venture bis hin zu Wachstum. Zu den Branchen zählen Bio Gesundheitswesen, Konsum- und Enterprise-Apps, Crypto, Fintechs, Infrastruktur und Unternehmen mit amerikanischer Dynamik. a16z hat mehr als $90 Milliarden in mehreren Fonds unter Verwaltung.

*Quelle: AETOSWire

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