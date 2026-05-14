Lösung passt Kühlleistung in Echtzeit an IT-Last an, unterstützt hochdichte KI-Anwendungen, groß angelegte Rechenaufgaben sowie HPC und verkürzt Aufbauzeit um 70 %

KAYTUS, ein führender Anbieter flüssigkeitsgekühlter KI-Infrastrukturlösungen, hat für sein AI Compute Pod System sowohl den iF Design Award 2026 als auch den Red Dot Award erhalten. Diese doppelte Auszeichnung prämiert nicht nur die hohe Leistungsfähigkeit der Lösung bei gleichzeitig umweltfreundlichem und energiesparendem Betrieb mit einer Kühlleistung von bis zu 130 kW pro Rack und einer dank optimiertem Wärme- und Stromdesign ausgezeichneten PUE (Power Usage Effectiveness) von nur 1,1. Zudem wird damit auch ihr innovativer Ansatz für intelligente Steuerung sowie effizienten Betrieb und Wartung gewürdigt. Die Lösung ermöglicht eine sekundengenaue Synchronisation von Kühlung und IT-Last und nutzt eine Zwei-Gruppen-Steuerungsstrategie, um die Energieeffizienz der Kühlung um über 10 zu verbessern.

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Beide Award-Jurys heben die sehr guten Leistungen des AI Compute Pod in den Bereichen Miniaturisierung, Modularität sowie Anwendungs-Intelligenz hervor und würdigen seine Fähigkeit, eine hohe Rechendichte und Energieeffizienz zu liefern. Die technischen Innovationen, von geschlossenem Luftstrommanagement über KI-gesteuerte Thermalsteuerung bis hin zu modularer Skalierbarkeit, fanden bei zwei der weltweit renommiertesten Design-Instanzen durchweg großen Anklang.

Sowohl der iF Design Award als auch der Red Dot award gelten weithin als die "Oscars des Designs"und zählen zu den weltweit renommiertesten und traditionsreichsten Designwettbewerben, die seit langem als globale Maßstäbe für herausragende Gestaltung gelten. Allein für den diesjährigen iF Award gingen 10.003 Einreichungen aus 68 Ländern ein, die von einer Jury aus 129 internationalen Designexperten geprüft wurden, wobei die Annahmequote bei nur 0,75 lag. Der KAYTUS AI Compute Pod, der beide Auszeichnungen gleichzeitig erhielt, stach unter den weltweit führenden Einreichungen besonders hervor.

Angesichts der steigenden Nachfrage nach Hochleistungsrechnern in den Bereichen KI-Training, Großrechner, HPC und wissenschaftliche Forschung, stehen traditionelle Rechenzentren aufgrund langer Bereitstellungszeiten, begrenzter Raumeffizienz und steigendem Energieverbrauch unter zunehmendem Druck.

Der KAYTUS AI Compute Pod wurde speziell für Hochleistungs-Computing-Anwendungen entwickelt und vereint nahtlos prämiertes Design, betriebliche Effizienz und Nachhaltigkeit. Damit setzt er neue Maßstäbe für KI-Rechenzentren der nächsten Generation.

Designästhetik trifft auf modulare Flexibilität und Effizienz

Nach den Prinzipien modernen Industriedesigns gestaltet, verfügt der AI Compute Pod über eine lineare, modulare Rack-Architektur, die optische Eleganz mit Flexibilität bei der Bereitstellung verbindet. Standardisierte Gehäuseabmessungen und Seitenverkleidungen sorgen für ein klares, einheitliches Erscheinungsbild, während die einfache, aber robuste Konstruktion ein nahtloses Stapeln und eine skalierbare Erweiterung ermöglicht. Da die hochdichte Rechenhardware hinter den raffinierten Linien des Gehäuses verborgen bleibt, vermittelt die Lösung einen ruhigen, effizienten und ausgesprochen zukunftsweisenden visuellen Eindruck.

Modulare Bereitstellung: 70 schnellere Inbetriebnahme, schnellere Amortisation

Während das visuelle Design einen starken Fokus auf Ästhetik legt, liegt die wahre Qualität des AI Compute Pod in seiner modularen IT-Architektur. Sein hochintegriertes IT-Design unterstützt die bedarfsgerechte horizontale Skalierung von Rechen-, Speicher- und Netzwerkressourcen und bietet so sowohl Flexibilität als auch Effizienz für sich wandelnde Workload-Anforderungen.

Mit werkseitig integrierter Warm- und Kaltgang-Einhausung und einem Installationsansatz ohne technische Vorarbeiten hilft der AI Compute Pod Anwendern, komplexe bauliche Anforderungen vor Ort zu vermeiden, die bei herkömmlichen luftgekühlten Rechenzentren üblich sind. Dank der Zusammenführung von KI-Servern und Rechenzentrumsinfrastruktur in einer einzigen schlüsselfertigen Lösung verkürzt er die Bereitstellungszeit um 70 %, sodass KI-Rechenzentren innerhalb eines Monats betriebsbereit sind und die Amortisationszeit für das Training von KI-Modellen und reale IT-Anwendungen erheblich verkürzt wird.

Umweltfreundliches Design: 30 geringerer Leistungsverlust und ein PUE-Wert von 1,1

Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil jedes Aspekts des Designs des AI Compute Pod. Die Lösung wurde mit einer optimierten thermischen Architektur für Workloads mit hoher Dichte entwickelt und bietet:

Bis zu 130 kW Flüssigkeitskühlleistung pro Rack

Eine vollständig geschlossene Warm- und Kaltgangkonfiguration, um eine Vermischung der Luftströme zu verhindern und Kühlverluste zu reduzieren

Ein Design mit räumlich naher Luftzufuhr und -rückführung, das die Gesamtenergieeffizienz verbessert

Geringere Geräuschabstrahlung, was zu einer nahezu geräuschlosen Betriebsumgebung beiträgt

Die Lösung verfügt zudem über eine optimierte Stromversorgungsarchitektur, die für die Bereitstellung von Strom im Megawattbereich ausgelegt ist. Durch die Rationalisierung der herkömmlichen Stromverteilung mittels eines vereinfachten Kurzweg-Designs mit voller Leistung und einer integrierten hocheffizienten USV (Unterbrechungsfreien Stromversorgung) wird sichergestellt, dass der Strom den Lasten über den direktesten Weg zugeführt wird, wodurch die Stellfläche des Rechenzentrums um bis zu 60 reduziert wird.

Die tiefe Integration von USV- und Stromverteilungskomponenten rationalisiert zudem die internen elektrischen Verbindungen, reduziert den Leistungsverlust um mehr als 30 und verbessert die Gesamtenergieeffizienz.

Intelligentes Management: Präzise Steuerung für jedes Watt

Der KAYTUS AI Compute Pod setzt in allen Designbereichen auf fortschrittliche Intelligenz. Seine auf verschachtelten Algorithmen basierende zweigruppige Klimatisierungssteuerung verhindert lokale Hotspots und verbessert gleichzeitig die Effizienz des Kühlsystems um mehr als 10 %. Eine einheitliche DCIM (Data Center Infrastructure Management) -Plattform ermöglicht die zentrale Verwaltung über eine einzige Schnittstelle und bietet sowohl eine 2D- als auch eine 3D-Visualisierung der hochdichten Mikromodule sowie die Fernsteuerung wichtiger Kühlkomponenten. Das intelligente Kühlsystem synchronisiert die Kühlleistung zudem in Echtzeit innerhalb von Sekunden mit der IT-Last und eliminiert so die für herkömmliche Systeme typische Reaktionsverzögerung von 5-10 Minuten. Mithilfe KI-basierter Modellierung kann die Plattform thermische Lasttrends bis zu einer Minute im Voraus prognostizieren und die Kühlleistung 12-48 Sekunden vor dem Bedarf anpassen. Nach 1-2 Wochen kontinuierlicher Datenoptimierung lässt sich der PUE-Wert so von 1,5 auf 1,3 senken.

Über die Anerkennung in der Branche hinaus, wird der AI Compute Pod weltweit großflächig in verschiedenen Bereichen eingesetzt. So wurden etwa in der Finanz- und Energiebranche 12 Systeme in 108 Racks auf einer Fläche von nur 860 m² installiert mit einer 9- bis 10-mal höheren Rechendichte als in herkömmlichen Rechenzentren, einem PUE-Wert von durchweg unter 1,2 und jährlichen Stromeinsparungen von etwa 4,5 GWh. In der wissenschaftlichen Forschung und der fortschrittlichen Fertigung ermöglichte die Lösung die Einrichtung eines Labors für die Herstellung von High-End-Geräten (von der Planung bis zur Inbetriebnahme) in nur vier Monaten und unterstützte rechenintensive Workloads wie Struktursimulationen und Strömungsanalysen bei einer Ressourcenauslastung von durchgehend über 90 %. Diese Ergebnisse aus der Praxis belegen die Ausgereiftheit, die schnelle Einsatzbereitschaft und die bewährte Zuverlässigkeit des AI Compute Pod auf globaler Ebene.

Über KAYTUS

KAYTUS ist ein führender Anbieter flüssigkeitsgekühlter End-to-End IT-Infrastrukturlösungen für KI-Einsätze und bietet eine Reihe innovativer, offener und umweltfreundlicher Infrastrukturprodukten für Cloud, KI, Edge und andere aufkommende Anwendungsszenarien. Mit einem kundenzentrierten Ansatz reagiert KAYTUS durch sein agiles Geschäftsmodell flexibel auf die Bedürfnisse der Nutzer. Erfahren Sie mehr unter KAYTUS.com, und folgen Sie uns auf LinkedIn und X.

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