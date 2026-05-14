Die Almonty-Aktie ist gestern um rund -11,71% eingebrochen und geriet damit nach der vorherigen Rallye deutlich unter Druck. Nach dem starken Anstieg der vergangenen Monate setzen aktuell verstärkt Gewinnmitnahmen ein, wodurch sich das kurzfristige Chartbild spürbar eingetrübt hat. Besonders die hohe Dynamik der laufenden Korrektur sorgt derzeit für neue Unsicherheit im Trendverlauf. Nun richtet sich der Fokus auf die Frage, ob die Aktie wichtige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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