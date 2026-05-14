Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, May 14
[14.05.26]
TABULA ICAV
|Janus
Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|13.05.26
|IE00BN4GXL63
|6,007,621.00
|EUR
|0
|59,132,244.30
|9.8429
|Janus
Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Active Core UCITS ETF
|13.05.26
|IE00BN4GXM70
|20,280.00
|SEK
|0
|2,000,323.54
|98.6353
|Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF
|13.05.26
|IE00BMQ5Y557
|473,600.00
|EUR
|0
|53,722,723.97
|113.4348
|Janus Henderson US Short Duration High Yield Active Core UCITS ETF USD AC
|13.05.26
|IE0007W7MZL0
|993,256.00
|EUR
|0
|9,989,116.60
|10.0569
|Janus Henderson US Short Duration High Yield Active Core UCITS ETF USD AC
|13.05.26
|IE0008C3G0Y9
|5,000.00
|GBP
|0
|49,893.20
|9.9786
|Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
|13.05.26
|IE000L1I4R94
|309,782.00
|USD
|0.00
|3,570,042.11
|11.5244
|Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
|13.05.26
|IE000LJG9WK1
|23,302.00
|GBP
|0
|233,407.08
|10.0166
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|13.05.26
|IE000JL9SV51
|132,971.00
|USD
|0
|1,618,461.02
|12.1715
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|13.05.26
|IE000BQ3SE47
|3,719,099.00
|SEK
|0
|421,623,809.71
|113.3672
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|13.05.26
|IE000LSFKN16
|666,306.00
|GBP
|0
|6,833,683.85
|10.256
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|13.05.26
|IE000LH4DDC2
|161,317.00
|EUR
|0
|1,825,436.70
|11.3158
|Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
|13.05.26
|IE000WXLHR76
|1,013,673.00
|EUR
|0
|10,975,933.89
|10.8279
|Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
|13.05.26
|IE000P7C7930
|73,581.00
|GBP
|0
|827,406.19
|11.2448
|Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF
|13.05.26
|IE000CV0WWL4
|7,500,000.00
|JPY
|0
|1,059,988,849.20
|141.3318
|Janus Henderson Pan European High Conviction Equity UCITS ETF
|13.05.26
|IE0002A3VE77
|3,090,128.00
|EUR
|0
|41,096,030.52
|13.2991
|Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
|13.05.26
|IE000YMBL844
|3,711,940.00
|USD
|0
|39,126,763.17
|10.5408
|Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
|13.05.26
|IE000RH1ZG27
|49,427.00
|USD
|0
|510,473.90
|10.3278
|Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
|13.05.26
|IE0008B0OAD5
|5,000.00
|GBP
|0
|49,689.82
|9.938
|Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
|13.05.26
|IE000CCQKON9
|3,701,640.00
|EUR
|0
|37,793,656.21
|10.21
|Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
|13.05.26
|IE000I8CR2Q4
|5,005.00
|EUR
|0
|49,950.74
|9.9802
|Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
|13.05.26
|IE0002P9KZW1
|5,000.00
|GBP
|0
|50,026.95
|10.0054
|Janus Henderson US Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF
|13.05.26
|IE0009ZTL4B5
|410,000.00
|USD
|0
|4,831,632.70
|11.7845
|Janus Henderson Global Research-Engineered Equity Active Core UCITS
|13.05.26
|IE000Y3FZEN4
|521,000.00
|USD
|0
|5,702,747.02
|10.9458
|Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF
|13.05.26
|IE000J8RGOJ4
|134,282.00
|USD
|0
|1,345,152.80
|10.0174
|Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF
|13.05.26
|IE000P9STSM0
|1,947,662.00
|MXN
|0
|1,972,376,189.93
|1012.6892
