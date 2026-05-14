Solana News: SOL springt auf 97 Dollar und warum Analysten jetzt auf dieses Level achten

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Solana hat in der vergangenen Woche über 13 Prozent zugelegt und handelt am 12. Mai bei rund 97 Dollar, dem höchsten Stand seit Anfang Februar, und diese Solana News treffen auf ein Netzwerk im Umbruch. Das Alpenglow-Upgrade, die größte Konsensüberholung in der Geschichte des Netzwerks, läuft seit dem 11. Mai auf einem Community-Test-Cluster. Spot-Solana-ETFs verzeichneten Nettozuflüsse von 39,23 Millionen Dollar in sieben Tagen, die stärkste Woche seit Februar. Der kumulative ETF-Zufluss hat die Marke von 1,06 Milliarden Dollar überschritten.

Ein seit sieben Monaten inaktives Wallet kaufte SOL im Wert von 6,23 Millionen Dollar und signalisiert erneutes Interesse großer Akteure. Die Solana News dieser Woche zeigen, dass institutionelle Käufer und technische Upgrades den gleichen Trend bestätigen. Dieser Artikel ordnet die Solana News ein und stellt einen Presale-Token vor, der sich in diesem Umfeld positioniert. Wer die Signale versteht, kann die nächsten Bewegungen besser einschätzen. Die Frage ist nicht mehr, ob SOL steigt, sondern wie weit der Weg reicht.

Solana News: Alpenglow-Upgrade und ETF-Zuflüsse treiben SOL über 97 Dollar

Der Solana-Entwickler Anza bestätigte am 11. Mai, dass das Alpenglow-Upgrade auf einem Community-Test-Cluster live ist, wie CoinDesk berichtete. Das Upgrade soll das aktuelle System aus Proof-of-History und TowerBFT durch eine schnellere Architektur ersetzen, die die Transaktionsfinalität von mehreren Sekunden auf etwa 150 Millisekunden senken könnte. Mitgründer Anatoly Yakovenko erklärte auf der Consensus Miami 2026, dass Alpenglow bereits im nächsten Quartal das Mainnet erreichen könnte. Die Tatsache, dass Validatoren den Wechsel zur neuen Architektur bereits in einer Live-Umgebung testen können, markiert einen entscheidenden Schritt Richtung Mainnet-Aktivierung.

Laut BanklessTimes hat SOL am 12. Mai die 97-Dollar-Marke erreicht und damit 45 Prozent vom Jahrestief zugelegt. Der Kurs hat ein doppeltes Tief bei 75,35 Dollar gebildet und versucht nun, den Widerstand bei 96,60 Dollar zu durchbrechen. Der Preis liegt über dem 50-Tage- und dem 100-Tage-Durchschnitt, was auf wachsenden Aufwärtstrend hinweist. Spot-Solana-ETFs verzeichneten Nettozuflüsse von 39,23 Millionen Dollar in der vergangenen Woche, wobei allein der Bitwise BSOL-ETF 36 Millionen Dollar anzog. Die kumulierten ETF-Zuflüsse haben 1,06 Milliarden Dollar überschritten, und die Futures-Open-Interest stieg im Mai um 1,5 Milliarden Dollar.

Western Union kündigte den Start seines USDPT-Stablecoins auf der Solana-Blockchain an, und JPMorgans Vermögensverwaltung entwickelt Stablecoin-Reserve-Infrastruktur auf dem gleichen Netzwerk. Der südkoreanische Kartenausgeber Shinhan Card bringt Stablecoin-Zahlungen für seine 28 Millionen Karteninhaber auf Solana. Diese Solana News aus dem institutionellen Bereich zeigen, wie breit die Akzeptanz geworden ist.

CoinCodex prognostiziert SOL bei 137 Dollar bis Ende 2026, und die 52-Wochen-Spanne reicht von 68 bis 295 Dollar. Analysten sehen 100 Dollar als den nächsten Widerstand und einen möglichen Weg in Richtung 120 bis 150 Dollar in der zweiten Jahreshälfte. Wenn Kapital rotiert und die Infrastruktur reift, positionieren sich Projekte mit funktionierenden Handelswerkzeugen dort, wo die Solana News auf echte Chancen hinweisen.

Pepeto: Ein Trading-Hub mit echten Werkzeugen im wachsenden Solana-Umfeld

Wenn die Blockchain-Infrastruktur Upgrades dieser Größenordnung durchläuft, steigt das Handelsvolumen auf allen Chains, und die Solana News bestätigen diesen Trend. In diesem Umfeld hat ein Presale-Token Kapital angezogen, das sonst nur bei überzeugenden Fundamentaldaten fließt.

Pepeto wurde für genau dieses Handelsumfeld entwickelt, und der Trading-Hub befindet sich seit vor der Ankündigung des Alpenglow-Upgrades in Entwicklung. Der Presale liegt noch bei einem Preisniveau, das der Großteil des Marktes nicht wahrgenommen hat, und genau diese Distanz zwischen aktuellem Einstieg und Listing-Tag ist der Bereich, in dem in früheren Zyklen die Renditen entstanden, die Portfolios grundlegend verändert haben. Während Infrastruktur-Upgrades die Basis dessen anheben, was Blockchains bewältigen können, bieten die Cross-Chain-Brücke und die PepetoAI-Risikobewertung Händlern die Möglichkeit, Vermögenswerte zwischen Netzwerken zu bewegen und ihr Handelsrisiko von Einstieg bis Ausstieg ohne Gebühren zu bewerten.

Der Unterschied zu anderen frühen Token besteht darin, dass das gesamte Werkzeugpaket unter einem Dach arbeitet und Händler weltweit auf alles zugreifen können, ohne technisches Setup zu benötigen. Der Presale hat 9,94 Millionen Dollar bei einem Preis von 0,0000001870 Dollar eingesammelt. SolidProof hat den gesamten Vertragscode vor dem Start des Presales gründlich geprüft und verifiziert, sodass Käufer sicher sein können, dass der Smart Contract sicher und sauber ist. Ein ehemaliger Binance-Experte leitet das Projekt und versteht, was Börseninfrastruktur in großem Maßstab erfordert.

Die offizielle Pepeto-Website zeigt die vollständige Aufschlüsselung des Projekts, der Werkzeuge und des Einstiegs. Solana rüstet sein gesamtes Protokoll auf, um auf höchstem Niveau zu konkurrieren, und Pepeto hat seinen Trading-Hub bereits gebaut, wobei ein Binance-Listing erwartet wird. Das Presale-Fenster schließt sich in dem Moment, in dem der Rest des Marktes aufholt.

Fazit

Die Solana News dieser Woche zeigen ein Netzwerk, das sich mit Alpenglow und ETF-Zuflüssen gleichzeitig auf institutioneller und technischer Ebene verstärkt. Frühe SOL-Käufer, die unter einem Dollar einstiegen, machten aus kleinen Positionen ein Vermögen und wünschten sich später, sie hätten mehr investiert. Ein ähnliches Setup formiert sich jetzt bei Pepeto, wo ein ehemaliger Binance-Experte einen Trading-Hub mit echten Werkzeugen gebaut hat und ein Binance-Listing erwartet wird. Der Presale-Einstieg ist die Position, die der Listing-Tag für immer entfernt. Wer jetzt über die offizielle Pepeto-Website einsteigt, sichert sich das, worauf frühe SOL-Käufer ihre Renditen aufgebaut haben.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sind die wichtigsten Solana News im Mai 2026?

Das Alpenglow-Upgrade läuft seit dem 11. Mai auf einem Test-Cluster und könnte im nächsten Quartal das Mainnet erreichen. SOL handelt bei 97 Dollar nach einem Anstieg von 13 Prozent in einer Woche, und Spot-ETFs verzeichneten Nettozuflüsse von 39,23 Millionen Dollar.

Was ist Pepeto?

Pepeto ist ein Presale-Trading-Hub mit einer Cross-Chain-Brücke und PepetoAI-Risikobewertung, der 9,94 Millionen Dollar eingesammelt hat. SolidProof hat den gesamten Vertragscode vor dem Start des Presales geprüft und verifiziert, und ein Binance-Listing wird erwartet. Alle Details finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website.

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